Словакия продолжит поставки вооружения в Украину

Официальная Братислава одобрила дальнейшие поставки оружия и высказалась за то, чтобы Украина стала 29 страной в составе Евросоюза.

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Президент Словакии Зузана Чапутова провела встречу с депутатами Верховной Рады, на которой поддержала дальнейшие поставки в Украину вооружения. Об этом сообщает пресс-служба ВР.

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Народные депутаты Украины Мария Мезенцева, Елена Хоменко, Леся Василенко и мэр Мелитополя Иван Федоров находятся с визитом в Словакии. На встрече обсуждались подробности вторжения войск РФ на территорию Украины, вопросы усиления санкций против РФ, предоставления гуманитарной помощи и передачи Словакией вооружения Украине.

В частности, президент Словакии одобрила дальнейшие поставки вооружения и высказался за то, чтобы Украина стала 29 страной в составе Евросоюза.

Напомним, что власти Польши готовы организовать ускоренные торговые маршруты для Украины. Появление "зеленых коридоров" из ЕС позволит не допустить глобальный продовольственный кризис в Украине.

Ранее Фокус разбирался в том, как США подрывают оборонную промышленность России. По мнению аналитиков, новый пакет санкций Белого Дома вынудит Россию со временем смириться с разгромом, либо же пойти на мировую на украинских условиях.