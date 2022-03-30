Словаччина продовжить постачати озброєння в Україну

Офіційна Братислава схвалила подальше постачання зброї та висловилася за те, щоб Україна стала 29 країною у складі Євросоюзу.

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Президентка Словаччини Зузана Чапутова провела зустріч із депутатами Верховної Ради, на якій підтримала подальші постачання озброєння в Україну. Про це повідомляє пресслужба ВР.

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Народні депутати України Марія Мезенцева, Олена Хоменко, Леся Василенко та мер Мелітополя Іван Федоров перебувають з візитом у Словаччині. На зустрічі обговорювали подробиці вторгнення військ РФ на територію України, питання посилення санкцій проти РФ, надання гуманітарної допомоги та передачі Словаччиною озброєння Україні.

Зокрема, президентка Словаччини схвалила подальші постачання озброєння та висловилася за те, щоб Україна стала 29 країною у складі Євросоюзу.

Нагадаємо, що влада Польщі готова організувати прискорені торгові маршрути для України. Поява "зелених коридорів" із ЄС дозволить не допустити глобальної продовольчої кризи в Україні.

Раніше Фокус розбирався в тому, як США підривають оборонну промисловість Росії. На думку аналітиків, новий пакет санкцій Білого дому змусить Росію з часом змиритися з розгромом, або ж піти на мирову на українських умовах.