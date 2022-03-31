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Военный Фокус Российско-украинская война

ВС РФ будут интенсивнее обстреливать Украину баллистическими ракетами, — Генштаб ВСУ

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Разбитая российская техника.
Фото: trtworld | Неразорвавшаяся баллистическая ракета в Краматорске.

По данным наших военных, под Гомелем появились три новых "Искандера" и два прикрывающих "С-300". В Беларусь также прибыли 200 наемников с Ближнего Востока.

Генштаб ВСУ представил оперативную информацию по состоянию на вечер 31 марта, 36-х суток противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Об этом сообщается на странице Генштаба в Facebook.

Планируется блокада Славянска и Краматорска

Российские войска формируют новую группировку на Слобожанском направлении, пытаясь взять под контроль некоторые территории Харьковской, Луганской и Донецкой областей, и, в частности, блокировать Славянск и Краматорск.

Враг продолжает вести огонь по городу Попасная. Но есть мнение, что это — только отвлекающий маневр, с тем, чтобы установить контроль над Изюмом и Мариуполем.

200 ближневосточных наемников

На Северском направлении наблюдается переброска наемников с Ближнего Востока. По имеющимся данным, в военный аэродром Гомеля 29 марта привезли 200 наемников.

Дополнительные "Искандеры" и "С-300"

ОТРК "Искандер", ВСУ,
ОТРК "Искандер"

В Беларусь свозят все больше ракетных подразделений, чтобы повысить интенсивность обстрелов баллистическими ракетами украинских городов и инфраструктруктурных объектов. Под Гомелем разместили три дополнительных ракетных комплекса "Искандер" и два "С-300", которые используются в качестве прикрытия.

В Черниговской области ВСУ уничтожили очередную колонну войск

Разбитая российская техника оккупантов
Разбитая российская техника
Разбитая российская техника оккупантов
Разбитая российская техника
Разбитая российская техника оккупантов
Разбитая российская техника
Разбитая российская техника оккупантов
Разбитая российская техника
Разбитая российская техника оккупантов
Разбитая российская техника
Разбитая российская техника оккупантов
Разбитая российская техника
Разбитая российская техника оккупантов
Разбитая российская техника
Фото: Генштаб ВСУ
Разбитая российская техника оккупантов
Разбитая российская техника
Разбитая российская техника оккупантов
Разбитая российская техника
Разбитая российская техника оккупантов
Разбитая российская техника оккупантов
Разбитая российская техника оккупантов
Разбитая российская техника оккупантов
Разбитая российская техника оккупантов
Разбитая российская техника оккупантов
Разбитая российская техника оккупантов
Разбитая российская техника оккупантов
Разбитая российская техника оккупантов
Видеосводка Генштаба ВСУ.

Минирование территории и грабеж мирного населения

Уходя с украинской территории, российские войска все чаще прибегают к практике минирования территории. Более того, есть сведения об использовании мин-ловушек.

С занятых территорий россияне вывозят местное население, мирных жителей грабят и берут в заложники.

Боец ВСУ, ирпень , эвакуация,
Фото: AP | Боец ВСУ утешает жительницу Ирпеня после эвакуации.

Родственники погибших солдат подают в суд на армейское командование

Родственники погибших российских военных подают судебные иски против военного командования. Один из таких случаев произошел в 752-м мотострелковом полку из состава 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа.

Ранее Фокус сообщал о том, что, по заявлениям польского премьера Матеуша Моравецкого, странам Запада следует в срочном порядке увеличить поставки вооружения в Украину из-за того, что ВС РФ планируют взять украинских военных в окружение.