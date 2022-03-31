ВС РФ будут интенсивнее обстреливать Украину баллистическими ракетами, — Генштаб ВСУ
По данным наших военных, под Гомелем появились три новых "Искандера" и два прикрывающих "С-300". В Беларусь также прибыли 200 наемников с Ближнего Востока.
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Генштаб ВСУ представил оперативную информацию по состоянию на вечер 31 марта, 36-х суток противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Об этом сообщается на странице Генштаба в Facebook.
Планируется блокада Славянска и Краматорска
Российские войска формируют новую группировку на Слобожанском направлении, пытаясь взять под контроль некоторые территории Харьковской, Луганской и Донецкой областей, и, в частности, блокировать Славянск и Краматорск.
Враг продолжает вести огонь по городу Попасная. Но есть мнение, что это — только отвлекающий маневр, с тем, чтобы установить контроль над Изюмом и Мариуполем.
200 ближневосточных наемников
На Северском направлении наблюдается переброска наемников с Ближнего Востока. По имеющимся данным, в военный аэродром Гомеля 29 марта привезли 200 наемников.
Дополнительные "Искандеры" и "С-300"
В Беларусь свозят все больше ракетных подразделений, чтобы повысить интенсивность обстрелов баллистическими ракетами украинских городов и инфраструктруктурных объектов. Под Гомелем разместили три дополнительных ракетных комплекса "Искандер" и два "С-300", которые используются в качестве прикрытия.
В Черниговской области ВСУ уничтожили очередную колонну войск
Минирование территории и грабеж мирного населения
Уходя с украинской территории, российские войска все чаще прибегают к практике минирования территории. Более того, есть сведения об использовании мин-ловушек.
С занятых территорий россияне вывозят местное население, мирных жителей грабят и берут в заложники.
Родственники погибших солдат подают в суд на армейское командование
Родственники погибших российских военных подают судебные иски против военного командования. Один из таких случаев произошел в 752-м мотострелковом полку из состава 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа.
Ранее Фокус сообщал о том, что, по заявлениям польского премьера Матеуша Моравецкого, странам Запада следует в срочном порядке увеличить поставки вооружения в Украину из-за того, что ВС РФ планируют взять украинских военных в окружение.