ЗС РФ інтенсивніше обстрілюватимуть Україну балістичними ракетами, — Генштаб ЗСУ

За даними наших військових, під Гомелем з'явилися три нові "Іскандери" і два "С-300". У Білорусь також прибули 200 найманців із Близького Сходу.

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Генштаб ЗСУ представив оперативну інформацію станом на вечір 31 березня, 36 діб протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Про це повідомляється на сторінці Генштабу у Facebook.

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Планується блокада Слов'янська та Краматорська

Російські війська формують нове угруповання на Слобожанському напрямку, намагаючись взяти під контроль деякі території Харківської, Луганської та Донецької областей, і, зокрема, блокувати Слов'янськ та Краматорськ.

Ворог продовжує вести вогонь по місту Попасна. Але є думка, що це тільки маневр для відволікання, щоб встановити контроль над Ізюмом та Маріуполем.

200 близькосхідних найманців

На Сіверському напрямку спостерігається перекидання найманців із Близького Сходу. За наявними даними, до військового аеродрому Гомеля 29 березня привезли 200 найманців.

Додаткові "Іскандери" та "С-300"

[ + – ] ОТРК "Іскандер"

У Білорусь звозять дедалі більше ракетних підрозділів, щоб підвищити інтенсивність обстрілів балістичними ракетами українських міст та інфраструктурних об'єктів. Під Гомелем розмістили три додаткові ракетні комплекси "Іскандер" та два "С-300", які використовуються як прикриття.

У Чернігівській області ЗСУ знищили чергову колону військ

[ + – ] Розбита російська техніка [ + – ] Розбита російська техніка [ + – ] Розбита російська техніка [ + – ] Розбита російська техніка [ + – ] Розбита російська техніка [ + – ] Розбита російська техніка [ + – ] Розбита російська техніка Фото: Генштаб ВСУ [ + – ] Розбита російська техніка [ + – ] Розбита російська техніка

[ + – ] Відеозведення Генштабу ЗСУ

Мінування території та пограбування мирного населення

Йдучи з української території, російські війська все частіше вдаються до практики мінування території. Більше того, є відомості про використання мін-пасток.

Із зайнятих територій росіяни вивозять місцеве населення, мирних жителів грабують та беруть у заручники.

[ + – ] Фото: AP | Боєць ЗСУ втішає мешканку Ірпеня після евакуації

Родичі загиблих солдатів подають до суду на військове командування

Родичі загиблих російських військових подають судові позови проти військового командування. Один з таких випадків стався у 752-му мотострілецькому полку зі складу 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу.

Раніше Фокус повідомляв про те, що, за заявами польського прем'єра Матеуша Моравецького, країнам Заходу варто терміново збільшити постачання озброєння в Україну через те, що ЗС РФ планують взяти українських військових в оточення.