Незабаром спробують оточити ЗСУ: польський прем'єр розкрив найближчий план Путіна

За словами польського прем'єра Матеуша Моравецького, Заходу необхідно терміново збільшити постачання зброї в Україну.

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Росія найближчим часом спробує захопити третину української території для посилення своєї позиції на переговорах. Про це заявив польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький в ефірі CNN.

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"Я бачу перегрупування, реорганізацію російських військ. Я думаю, що вони незабаром спробують оточити українські сили, зокрема на Донбасі. А потім, захопивши третину землі в Україні, вони захочуть вести переговори з цієї дуже сильної позиції", – сказав Моравецький.

Політик каже, що проти Москви важливо й надалі вводити нищівні санкції, також важливою залишається відмова від російських енергоресурсів.

Ще прем'єр зазначив, що попри зусилля всього світу вдарити економічно по РФ, курс рубля залишається в основному стабільним, що підтверджує вміння адаптації Кремля до обмежень.

Моравецький також сказав, що Росія є великою країною з величезною армією, яка здатна перегрупуватися і реорганізовуватися, тому Києву обов'язково необхідно допомогти озброєнням від союзників.

Нагадаємо, голова РНБО Олексій Данілов розповів, що ворог відводить війська з чернігівського та київського напрямків, щоб перевести сили на схід та південь.

Ще повідомлялося, що в Кремлі прокоментували переговори між РФ та Україною у Стамбулі.