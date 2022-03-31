Скоро попытаются окружить ВСУ: польский премьер раскрыл ближайший план Путина

По словам польского премьера Матеуша Моравецкого, Западу необходимо срочно увеличить поставки оружия в Украину.

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Россия в ближайшие сроки попытается захватить треть украинской территории для усиления своей позиции на переговорах. Об этом заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий в эфире CNN.

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"Я вижу перегруппировку, реорганизацию русских войск. Я думаю, что они скоро попытаются окружить украинские силы, в частности на Донбассе. А потом, захватив треть земли в Украине, они захотят вести переговоры с этой очень сильной позиции", – сказал Моравецкий.

Политик говорит, что против Москвы важно и далее вводить сокрушительные санкции, также важным остается отказ от российских энергоресурсов.

Еще премьер отметил, что не смотря на усилия всего мира ударить экономически по РФ, курс рубля остается в основном стабильным, что подтверждает умение адаптации Кремля к ограничениям.

Моравецкий также сказал, что Россия большая страна с огромной армией, которая способна перегруппироваться и реорганизовываться, поэтому Киеву обязательно необходимо помочь вооружением от союзников.

Напомним, глава СНБО Алексей Данилов рассказал, что враг отводит войска с черниговского и киевского направлений, чтобы перевести силы на восток и юг.

Еще сообщалось, что в Кремле прокомментировали переговоры между РФ и Украиной в Стамбуле.