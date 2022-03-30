"Никаких Сталинградов": Кремль прокомментировал переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле

Песков предостерег российскую общественность от "эмоций" по поводу переговоров, по итогам которых Россия объявила о снижении интенсивности боев по двум направлениям.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в вопросе вторжения в Украину у российского руководства "в календаре нет Сталинградов" и переговоры по этому поводу с украинской стороной необходимо продолжать. Об этом представитель Кремля заявил в ходе общения с журналистами в среду, 30 марта, передает издание "Медуза".

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Журналист "Комсомольской правды" обращаясь к Пескову заявил, что "некоторые эксперты вызывают опасения, дескать, у нас на календаре боевых действий уже Сталинград, зачем нам нужны переговоры". Также представитель добавил, что адресованные пресс-секретарю опасения являются "репликой от народа".

В свою очередь Песков заявил: "Ну, никаких Сталинградов у нас в календаре нет и быть не должно. Это первое. А главное, что здесь не должно быть места эмоциям. Переговорами занимаются профессионалы. Нужно доверять им".

Представитель Кремля также добавил, что позиция РФ на переговорах "не менялась", а эмоции необходимо оставить "недругам".

Также Песков отвечая на вопрос о том, как президент России Владимир Путин оценил переговоры в Стамбуле, заявил, что глава российской делегации Владимир Мединский даст дополнительные разъяснения по этому поводу: "Сегодня он собирается это сделать". Представитель Кремля со своей стороны назвал "позитивным фактором" тот факт, что Украина "начала конкретно формулировать и класть на бумагу то, что она предлагает".

"В остальном пока, скажем так, мы не можем констатировать чего-то сильно многообещающего, каких-то прорывов. Еще предстоит весьма и весьма длительная работа", — сказал Песков.

Отметим, что после обнародования российскими СМИ информации о том, что Министерство обороны РФ по итогам переговоров в Стамбуле приняло решение снизить интенсивность боев на Киевском и Черниговском направлениях, в комментариях к соответствующим публикациям пользователи выразили негодование действиями переговорщиков от России.

В частности, пользователи Telegram в канале российского издания RT обвинили российскую делегацию в "предательстве", "сливе" интересов РФ и непоследовательности позиции переговорщиков, из-за которой гибель российских военных в Украине стала "бессмысленной":

"Зачем начинали (войну против Украины) вообще? Теперь как изгои бл*дь будем, всю жизнь под санкциями и дети, и внуки";

"Вы кого отправили на переговоры?!! Су*и, я вам никогда не прощу этого!!!";

"И зачем все это тогда нужно было начинать??? За что умерли наши мужики???";

"Сдались, а я так надеялся";

"Это предательство".

Напомним, несмотря на заявления Минобороны РФ о снижении активности российских войск, сегодня в ночь на 30 марта Чернигов подвергся массированному обстрелу со стороны оккупантов.

Также мы писали о том, как в российском Белгороде 29 марта взорвался склад с боеприпасами.