"Ніяких Сталінградів": Кремль прокоментував переговори між Україною та РФ у Стамбулі

Пєсков застеріг російську громадськість від "емоцій" щодо переговорів, за підсумками яких Росія оголосила про зниження інтенсивності боїв у двох напрямках.

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Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що в питанні вторгнення в Україну російське керівництво "в календарі не має Сталінградів", і переговори з цього приводу з українською стороною необхідно продовжувати. Про це представник Кремля заявив у ході спілкування з журналістами в середу, 30 березня, передає видання "Медуза".

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Журналіст "Комсомольської правди", звертаючись до Пєскова, заявив, що "деякі експерти викликають побоювання, мовляв, у нас на календарі бойових дій уже Сталінград, навіщо нам потрібні переговори". Також представник додав, що адресовані прессекретареві побоювання є "реплікою від народу".

У свою чергу, Пєсков заявив: "Ну, ніяких Сталінградів у нас у календарі немає й бути не повинно. Це перше. А головне, що тут не повинно бути місця емоціям. Переговорами займаються професіонали. Потрібно довіряти їм".

Представник Кремля також додав, що позиція РФ на переговорах "не змінювалася", а емоції потрібно залишити "ворогам".

Також Пєсков, відповідаючи на запитання про те, як президент Росії Володимир Путін оцінив переговори в Стамбулі, заявив, що глава російської делегації Володимир Мединський дасть додаткові роз'яснення щодо цього: "Сьогодні він збирається це зробити". Представник Кремля зі свого боку назвав "позитивним фактором" той факт, що Україна "почала конкретно формулювати та викладати на папір те, що вона пропонує".

"В іншому поки що, скажімо так, ми не можемо констатувати чогось дуже багатообіцяючого, якихось проривів. Ще чекає дуже тривала робота", — сказав Пєсков.

Зазначимо, що після оприлюднення російськими ЗМІ інформації про те, що Міністерство оборони РФ за підсумками переговорів у Стамбулі ухвалило рішення знизити інтенсивність боїв на Київському та Чернігівському напрямах, у коментарях до відповідних публікацій користувачі висловили обурення діями переговорників від Росії.

Зокрема, користувачі Telegram у каналі російського видання RT звинуватили російську делегацію в "зраді", "зливі" інтересів РФ і непослідовності позиції переговорників, через яку загибель російських військових в Україні стала "безглуздою":

"Навіщо починали (війну проти України) взагалі? Тепер як ізгої будемо, все життя під санкціями і діти, і онуки";

"Ви кого відправили на переговори?!! Су*и, я вам ніколи не пробачу цього!";

"І навіщо все це тоді треба було починати??? За що померли наші мужики???";

"Здалися, а я так сподівався";

"Це зрада".

Нагадаємо, незважаючи на заяви Міноборони РФ про зниження активності російських військ, сьогодні в ніч на 30 березня Чернігів зазнав масованого обстрілу з боку окупантів.

Також ми писали про те, як у російському Білгороді 29 березня вибухнув склад із боєприпасами.