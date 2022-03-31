Россия призовет 134 500 срочников, — Reuters

В Минобороны РФ обещают не отправлять призывников в Украину. Путин неоднократно отрицал такие факты, но 9 марта в МО РФ все же признали участие срочников в войне.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

В четверг, 31 марта, президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве в армию 134 500 новобранцев в рамках весеннего призыва. Но в Министерстве обороны РФ заявили, что этот ежегодный призыв никак не связан с войной в Украине. Об этом сообщает Reuters.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил во вторник, 29 марта, что никто из призывников не отправится в "горячие точки".

Путин неоднократно отрицал участие солдат-срочников в украинской войне, по его словам, в Украину отправляют только опытных профессионалов. Однако 9 марта представители МО признали, что некоторых призывников все же отправляли в Украину.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков после этого заявил, что, по распоряжению президента военная прокуратура проведет расследование и накажет виновных должностных лиц, которые не выполнили указание президента об исключении срочников.

[ + – ] Дмитрий Песков Фото: ТАСС

В путинском указе отмечается, что призыву, который пройдет с 1 апреля по 15 июля, подлежат мужчины в возрасте от 18 до 27 лет.

Однако, по утверждениям адвоката Михаила Беньяша, который представляет интересы нескольких военнослужащих Национальной гвардии РФ, отказавшихся ехать в Украину, российское законодательство допускает, что отправку призывников в зоны боевых действий после нескольких месяцев подготовки.

Напомним, что российское командование, по данным Генштаба ВСУ, решило увеличить интенсивность обстрелов Украины баллистическими ракетами. Наши военные сообщили, что под Гомелем установлены три новых "Искандера" и два "С-300", которые служат им прикрытием. Также в Беларусь прибыли около 200, предположительно, сирийских наемников.

Ранее Фокус сообщал, что Пентагон назвал самые опасные районы, в которых российские войска могут проводить авиаудары по территории Украины. Наиболее уязвимы, по мнению американских аналитиков, регионы Киева, Чернигова, Изюма и населенные пункты в зоне ООС.