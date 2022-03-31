Росія призове 134 500 строковиків, — Reuters

У Міноборони РФ обіцяють не відправляти призовників до України. Путін неодноразово заперечував такі факти, але 9 березня в МО РФ все ж таки визнали участь строковиків у війні.

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У четвер, 31 березня, президент РФ Володимир Путін підписав указ про призов до армії 134 500 новобранців у межах весняного призову. Але в Міністерстві оборони РФ заявили, що цей щорічний призов ніяк не пов'язаний із війною в Україні. Про це повідомляє Reuters.

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Глава Міноборони РФ Сергій Шойгу заявив у вівторок, 29 березня, що ніхто із призовників не вирушить у "гарячі точки".

Путін неодноразово заперечував участь солдатів-строковиків в українській війні, за його словами, в Україну відправляють лише досвідчених професіоналів. Проте 9 березня представники МО визнали, що деяких призовників все ж таки відправляли в Україну.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков після цього заявив, що за розпорядженням президента військова прокуратура проведе розслідування та покарає винних посадових осіб, які не виконали вказівку президента про виключення строковиків.

[ + – ] Дмитро Пєсков Фото: ТАСС

У путінському указі зазначають, що призову, який відбудеться з 1 квітня до 15 липня, підлягають чоловіки віком від 18 до 27 років.

Однак, за твердженнями адвоката Михайла Беньяша, який представляє інтереси кількох військовослужбовців Національної гвардії РФ, які відмовилися їхати в Україну, російське законодавство допускає відправлення призовників до зони бойових дій після кількох місяців підготовки.

Нагадаємо, що російське командування, за даними Генштабу ЗСУ, вирішило збільшити інтенсивність обстрілів України балістичними ракетами. Наші військові повідомили, що під Гомелем встановлено три нові "Іскандери" та два "С-300", які служать їм прикриттям. Також до Білорусі прибули близько 200, ймовірно, сирійських найманців.

Раніше Фокус повідомляв, що Пентагон назвав найнебезпечніші райони, в яких російські війська можуть проводити авіаудари по території України. Найвразливішими, на думку американських аналітиків, регіони Києва, Чернігова, Ізюма та населені пункти в зоні ООС.