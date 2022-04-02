ВСУ впервые успешно применили Starstreak и сбили вертолет россиян, – The Times (видео)

Украинские военные прошли обучение, как использовать ракеты Starstreak, и, похоже, делают успехи в обращении с этим оружием.

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Британская ракета Starstreak сбила первый российский вертолет в Украине, сообщает The Times со ссылкой на инсайдера в Минобороны Украины.

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По информации издания, с помощью оружия из Великобритании ВСУ нейтрализовали вертолет Ми-28 в Луганской области. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как ракета уничтожает цель тремя кинетическими дротиками, разрезая вертолет надвое: вольфрамовые копья отламывают хвост Ми-28. Источник добавил, что зенитная система была развернута в стране почти неделю назад. Эксперты из оборонной промышленности, изучив видео, также пришли к выводу, что вертолет сбит именно с помощью Starstreak.

[ + – ] Вертолет Ми-28, сбитый, предположительно, ракетой Starstreak

Система Starstreak – это ракета с лазерным наведением, которая движется со скоростью, более чем в три раза превышающей скорость звука, и сбивает низколетящие самолеты и ударные вертолеты противника. Это оружие создано компанией Thales, производящей ракеты малой дальности. Из него можно стрелять с плеча или с подставки, а дальность стрельбы составляет более шести километров.

[ + – ] Принцип работы ракет Starstreak

Ракета разделяется на три дротика в воздухе, которые наводятся на цель лазерным оператором на земле. Использование лазеров вместо того, чтобы притягиваться к инфракрасной энергии, означает, что сигнальные ракеты не могут противодействовать ракете Starstreak.

Великобритания не только поставляет Starstreak, но и обучает украинские войска их использованию, а также присылает бронежилеты, каски и армейские ботинки.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес ранее заявлял, что первые украинские военные прошли подготовку по обращению со Starstreak. Он подчеркнул, что его страна "делает больше, чем кто-либо другой", чтобы помочь раздираемой войной стране.

"Одна из самых больших проблем заключается в том, что чем больше вы совершенствуетесь в системах вооружений, тем больше обучения вам требуется для их использования, поэтому основное внимание должно быть сосредоточено на том, чтобы помочь украинцам либо отремонтировать, либо найти российскую или советскую технику. Простая поставка британских танков на самом деле не сработает", – сказал он в комментарии Daily Mail.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон неоднократно настаивал на том, что государство предоставит Украине дальнейшую оборонительную поддержку, включая новый пакет из еще 6000 ракет. Великобритания уже отправила Украине тысячи единиц противотанкового оружия, хотя страны НАТО продолжают отвергать просьбы Зеленского о танках и истребителях.

Напомним, в Генштабе ВСУ рассказали о новых потерях противника. Согласно сводке, украинские военные сбили уже 134 российских вертолета.