В Генштабе ВСУ озвучили потери россиян и показали новые трофеи

Потери противника растут с каждым днем, однако ВС РФ упорно продолжают обстреливать украинские города.

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По состоянию на 2 апреля российская армия, вторгшаяся в Украину 24 февраля, потеряла уже около 17 800 бойцов, сообщили в Генштабе ВСУ.

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С каждым днем растут и потери противника в технике. На сегодня уничтожено 631 танк, 1776 боевых бронированных машин, 317 артиллерийских систем и 100 ракетных систем залпового огня, 54 средства ПВО, 143 самолета, 134 вертолета, 7 кораблей и катеров, 76 цистерн с горюче-смазочными материалами, 87 беспилотников оперативно-тактического уровня, четыре пусковые установки ОТРК/ТРК и 24 единицы спецтехники.

Фото: Генштаб ВСУ

По последним данным, стоимость уничтоженной ВСУ техники россиян уже перевалила за $10 млрд.

Однако не вся техника противника идет на металлолом. Украинские воины продолжают собирать трофеи после оккупантов. В Генштабе показали последний "улов" из Шестовицы на Черниговщине. ВСУ пополнили запас бронетехники, которую в близлежащих лесах в спешке бросили российские военные, а местные жители ее нашли. При этом украинцев предупреждают быть в таких случаях очень осторожными, поскольку техника и подступы к ней могут быть заминированы.

Как видно на снимках, трофеи нуждаются в ремонте, однако после него БТРы и танк еще послужат на поле боя ВСУ.

Напомним, Министерство обороны РФ последний раз отчиталось о потерях живой силы в Украине 25 марта. По информации министерства, погиб 1 351 российский военный, еще 3 825 – ранены. Прошлый раз Минобороны РФ сообщало о потерях в Украине 2 марта и заявило о 498 погибших.

Ранее мы писали о том, что в ночь на 2 апреля оккупанты обстреляли Полтаву и Кременчуг. По предварительным данным, в областном центре обошлось без пострадавших, а вот в Кременчуге есть раненые и, возможно, даже погибшие. Сейчас в городе тушат пожар, возникший в результате ракетных ударов, которые наносились тремя самолетами.