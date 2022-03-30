Потери войск РФ в Украине на 30 марта: 17,3 тыс. человек, 605 танков и 54 ПВО

Личный состав противника за сутки уменьшился на 100 человек. За время войны ВСУ уничтожили 1723 российских боевых бронемашин и 305 артиллерийских систем.

Общие потери личного состава армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля составили около 17,3 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Facebook.

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Украинские военные привели следующую статистику потерь противника с 24 февраля по 30 марта:

личный состав — около 17,3 тыс. солдат (+100 за сутки) ;

; танки — 605 (+8) ;

; боевые бронированные машины (ББМ) — 1723 (+13) ;

; артиллерийские системы — 305 (+2) ;

; ракетные системы залпового огня (РСЗО) — 96;

средства противовоздушной обороны (ПВО) — 54 ;

самолеты — 131 (+4) ;

; вертолеты — 131 (+2) ;

; автомобильная техника — 1184 (+6) ;

; корабли/катера — 7;

цистерны с ГСМ — 75 (+2) ;

; беспилотные летательные аппараты (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 81 (+10) ;

; специальная техника — 21;

пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Генштаб отметил, что указанные данные – приблизительные. Подсчет потерь оккупантов осложняется высокой интенсивностью боев, говорят военные.

[ + – ] Потери армии России в Украине

Министерство обороны РФ последний раз отчиталось о потерях живой силы в Украине 25 марта. По информации министерства, погиб 1 351 российский военный, еще 3 825 – ранены. Прошлый раз Минобороны РФ сообщало о потерях в Украине 2 марта и заявило о 498 погибших.

Российское издание "Комсомольская правда" 20 марта со ссылкой представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова писало, что войска РФ с начала войны убитыми потеряли 9861 военнослужащего. После суток этот материал удалили.

Группа независимых исследователей Oryx с начала полномасштабной войны в Украине задокументировала у РФ 2085 потерь в военной технике. Украина, по данным проекта, потеряла 520 единиц.

[ + – ] Минобороны РФ последний раз приводило цифры потерь живой силы в Украине 25 марта

Следует отметить, что общие боевые потери включают убитых, раненных, плененных и пропавших без вести. Исходя из опыта Второй Карабахской войны, стороны войны могут занижать собственные потери и завышать вражеские примерно в 2-3 раза. Для оценки занятых территорий и потерь техники стоит использовать ресурс Oryx, который верифицирует данные на основе фото и видеосъемки.

Напомним, что американская радиостанция "Голос Америки" 25 марта сообщала об общих живых потерях оккупантов в Украине на уровне около 40 тысяч человек.

Группа "Информационное сопротивление" 28 марта представила карту захоронений военных РФ, которые погибли в Украине. Специалисты насчитали 560 населенных пунктов, больше всего захватчиков хоронят в Дагестане.

В Генштабе ВСУ говорили, что армия РФ вынуждена комплектовать боевые части лицами, склонными к злоупотреблению наркотиков и алкоголя.