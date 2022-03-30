Потери войск РФ в Украине на 30 марта: 17,3 тыс. человек, 605 танков и 54 ПВО
Личный состав противника за сутки уменьшился на 100 человек. За время войны ВСУ уничтожили 1723 российских боевых бронемашин и 305 артиллерийских систем.
Общие потери личного состава армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля составили около 17,3 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Facebook.
Украинские военные привели следующую статистику потерь противника с 24 февраля по 30 марта:
- личный состав — около 17,3 тыс. солдат (+100 за сутки);
- танки — 605 (+8);
- боевые бронированные машины (ББМ) — 1723 (+13);
- артиллерийские системы — 305 (+2);
- ракетные системы залпового огня (РСЗО) — 96;
- средства противовоздушной обороны (ПВО) — 54 ;
- самолеты — 131 (+4);
- вертолеты — 131 (+2);
- автомобильная техника — 1184 (+6);
- корабли/катера — 7;
- цистерны с ГСМ — 75 (+2);
- беспилотные летательные аппараты (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 81 (+10);
- специальная техника — 21;
- пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Генштаб отметил, что указанные данные – приблизительные. Подсчет потерь оккупантов осложняется высокой интенсивностью боев, говорят военные.
Министерство обороны РФ последний раз отчиталось о потерях живой силы в Украине 25 марта. По информации министерства, погиб 1 351 российский военный, еще 3 825 – ранены. Прошлый раз Минобороны РФ сообщало о потерях в Украине 2 марта и заявило о 498 погибших.
Российское издание "Комсомольская правда" 20 марта со ссылкой представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова писало, что войска РФ с начала войны убитыми потеряли 9861 военнослужащего. После суток этот материал удалили.
Группа независимых исследователей Oryx с начала полномасштабной войны в Украине задокументировала у РФ 2085 потерь в военной технике. Украина, по данным проекта, потеряла 520 единиц.
Следует отметить, что общие боевые потери включают убитых, раненных, плененных и пропавших без вести. Исходя из опыта Второй Карабахской войны, стороны войны могут занижать собственные потери и завышать вражеские примерно в 2-3 раза. Для оценки занятых территорий и потерь техники стоит использовать ресурс Oryx, который верифицирует данные на основе фото и видеосъемки.
Напомним, что американская радиостанция "Голос Америки" 25 марта сообщала об общих живых потерях оккупантов в Украине на уровне около 40 тысяч человек.
Группа "Информационное сопротивление" 28 марта представила карту захоронений военных РФ, которые погибли в Украине. Специалисты насчитали 560 населенных пунктов, больше всего захватчиков хоронят в Дагестане.
В Генштабе ВСУ говорили, что армия РФ вынуждена комплектовать боевые части лицами, склонными к злоупотреблению наркотиков и алкоголя.