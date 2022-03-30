Втрати військ РФ в Україні на 30 березня: 17,3 тис. осіб, 605 танків та 54 ППО

Особовий склад супротивника за добу зменшився на 100 осіб. За час війни ЗСУ знищили 1723 російські бойові бронемашини та 305 артилерійських систем.

Загальні втрати особового складу армії РФ від початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого становили близько 17,3 тис. осіб. Про це повідомила пресслужба Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ) у Facebook.

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Українські військові навели таку статистику втрат противника з 24 лютого до 30 березня:

особовий склад — близько 17,3 тис. солдатів (+100 за добу) ;

; танки — 605 (+8) ;

; бойові броньовані машини (ББМ) — 1723 (+13) ;

; артилерійські системи — 305 (+2) ;

; ракетні системи залпового вогню (РСЗВ) — 96;

засоби протиповітряної оборони (ППО) — 54;

літаки — 131 (+4) ;

; вертольоти — 131 (+2) ;

; автомобільна техніка — 1184 (+6) ;

; кораблі/катери — 7;

цистерни з ПММ — 75 (+2) ;

; безпілотні літальні апарати (БПЛА) оперативно-тактичного рівня — 81 (+10) ;

; спеціальна техніка — 21;

пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

Генштаб зазначив, що вказані дані – приблизні. Підрахунок втрат окупантів ускладнюється високою інтенсивністю боїв, кажуть військові.

[ + – ] Втрати армії Росії в Україні

Міністерство оборони РФ востаннє відзвітувало про втрати живої сили в Україні 25 березня. За інформацією міністерства, загинув 1351 російський військовий, ще 3825 — поранено. Перед цим Міноборони РФ повідомляло про втрати в Україні 2 березня і заявило про 498 загиблих.

Російське видання "Комсомольська правда" 20 березня з посиланням на представника Міноборони РФ Ігоря Конашенкова писало, що війська РФ з початку війни вбитими втратили 9861 військовослужбовця. Через добу цей матеріал видалили.

Група незалежних дослідників Oryx з початку повномасштабної війни в Україні задокументувала в РФ 2085 втрат у військовій техніці. Україна, за даними проєкту, втратила 520 одиниць.

[ + – ] Міноборони РФ востаннє наводило цифри втрат живої сили в Україні 25 березня

Варто зазначити, що загальні бойові втрати включають убитих, поранених, полонених та зниклих безвісти. Виходячи з досвіду Другої Карабаської війни, сторони війни можуть занижувати власні втрати та завищувати ворожі приблизно у 2-3 рази. Для оцінки зайнятих територій та втрат техніки варто використовувати ресурс Oryx, який верифікує дані на основі фото та відеозйомки.

Нагадаємо, що американська радіостанція "Голос Америки" 25 березня повідомляла про загальні живі втрати окупантів в Україні на рівні близько 40 тисяч людей.

Група "Інформаційний опір" 28 березня представила карту поховань військових РФ, які загинули в Україні. Фахівці нарахували 560 населених пунктів, найбільше загарбників ховають у Дагестані.

У Генштабі ЗСУ говорили, що армія РФ змушена комплектувати бойові частини особами, схильними до зловживання наркотиків та алкоголю.