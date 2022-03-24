Втрати військ РФ в Україні: 15,8 тисячі солдатів, 108 літаків і 530 танків

За добу противник втратив близько 200 військових, 13 літаків і майже два десятки бойових броньованих машин.

Із 24 лютого, коли розпочалося повномасштабне вторгнення РФ в Україну, втрати російських військ становили близько 9 тисяч військових. Про це в четвер, 24 березня, повідомила пресслужба Генерального штабу Збройних Сил України у своєму Facebook.

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За даними українських військових, втрати супротивника з 24 лютого до 24 березня склали:

особового складу — близько 15 800 солдатів (+200 за добу) ;

; танків — 530 ( +13 );

); бойових броньованих машин (ББМ) — 1597 ( +19 );

); артилерійських систем — 280 (+13) ;

; ракетних систем залпового вогню (РСЗВ) — 82 (+2) ;

; засобів протиповітряної оборони (ППО) — 47;

літаків — 108 (+7) ;

; вертольотів — 124;

автомобільної техніки — 1033 (+25) ;

; кораблі/катери — 4;

цистерн з ППМ — 72 (+2) ;

; безпілотних літальних апаратів (БПЛА) оперативно-тактичного рівня — 50 (+8) ;

; спеціальної техніки — 16 (+1).

У Генштабі ЗСУ уточнили, що вищезазначені дані є орієнтовними й уточнюються, оскільки підрахунок втрат противника ускладнений високою інтенсивністю боїв.

Міністерство оборони РФ востаннє публікувало інформацію про втрати живої сили понад три тижні тому – 2 березня. Тоді цей показник, за даними оборонного відомства держави-агресора, становить 498.

При цьому 20 березня російське видання "Комсомольська правда" з посиланням на брифінг представника Міністерства оборони Росії Ігоря Конашенкова повідомило, що війська РФ з початку повномасштабного вторгнення вбитими втратили 9861 військовослужбовець. Майже через добу відповідний матеріал був видалений із сайту.

Щодо втрат бойової техніки, то група незалежних дослідників Oryx із початку повномасштабної війни в Україні задокументувала їх у РФ у кількості 1782 одиниць. Втрати України, за даними проєкту, становили 520 одиниць.

Зазначимо, що загальні бойові втрати включають убитих, поранених, полонених і зниклих безвісти. Росія наразі визнає втрати на рівні 498 осіб, тоді як українська сторона стверджує , що до 4 березня в ході протистояння загинули приблизно 9166 військових РФ. Виходячи з досвіду Другої Карабахської війни, сторони війни можуть занижувати власні втрати та завищувати ворожі приблизно 2-3 рази. Для оцінки зайнятих територій і втрат техніки варто використовувати ресурс Oryx, який верифікує дані на основі фото й відеозйомки.

Нагадаємо, за даними видання "Голос Америки", загальні втрати російської армії під час повномасштабної війни з Україною можуть становити близько 40 тисяч людей.

Раніше ми писали про те, що сьогодні в окупованому Бердянську було знищено великий корабель Чорноморського флоту РФ "Орськ".