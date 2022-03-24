Потери войск РФ в Украине: 15,8 тысяч солдат, 108 самолетов и 530 танков

За сутки противник потерял около 200 военных, 13 самолетов и почти два десятка боевых бронированных машин.

С 24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение РФ в Украину, потери российских войск составили около 9 тысяч военных. Об этом в четверг, 24 марта, сообщила пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины в своем Facebook.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По данным украинских военных, потери противника с 24 февраля по 24 марта составили:

личного состава — около 15 800 солдат (+200 за сутки) ;

; танков — 530 ( +13 );

); боевых бронированных машин (ББМ) — 1597 ( +19 );

); артилерийских систем — 280 (+13) ;

; ракетных систем залпового огня (РСЗО) — 82 (+2) ;

; средств противовоздушной обороны (ПВО) — 47;

самолетов — 108 (+7) ;

; вертолетов — 124;

автомобильной техники — 1033 (+25) ;

; корабли/катера — 4;

цистерн с ППМ — 72 (+2) ;

; беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 50 (+8) ;

; специальной техники — 16 (+1).

В Генштабе ВСУ уточнили, что вышеуказанные данные являются ориентировочными и уточняются, так как подсчет потерь противника усложнен высокой интенсивностью боев.

Министерство обороны РФ в последний раз публиковало информацию о потерях живой силы больше трех недель назад — 2 марта. Тогда этот показатель, по данным оборонного ведомства государства-агрессора, составил 498.

При этом 20 марта российское издание "Комсомольская правда" со ссылкой на брифинг представителя Министерства обороны России Игоря Конашенкова сообщило, что войска РФ с начала полномасштабного вторжения убитыми потеряли 9861 военнослужащего. Спустя почти сутки соответствующий материал был удален с сайта.

Что касается потерь боевой техники, то группа независимых исследователей Oryx с начала полномасштабной войны в Украине задокументировала их у РФ в количестве 1782 единиц. Потери Украины по данным проекта составили 520 единиц.

Отметим, что общие боевые потери включают убитых, раненных, плененных и пропавших без вести. Россия на данный момент признает потери на уровне 498 человек, в то время как украинская сторона утверждает, что к 4 марта в ходе противостояния погибли примерно 9 166 военных РФ. Исходя из опыта Второй Карабахской войны, стороны войны могут занижать собственные потери и завышать вражеские примерно в 2-3 раза. Для оценки занятых территорий и потерь техники стоит использовать ресурс Oryx, который верифицирует данные на основе фото и видеосъемки.

Напомним, по данным издания "Голос Америки", общие потери российской армии в ходе полномасштабной войны с Украиной могут составлять около 40 тысяч человек.

Ранее мы писали о том, что сегодня в оккупированном Бердянске был уничтожен большой корабль Черноморского флота РФ "Орск".