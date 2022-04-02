У Генштабі ЗСУ озвучили втрати росіян та показали нові трофеї

Втрати супротивника зростають з кожним днем, проте ЗС РФ наполегливо продовжують обстрілювати українські міста.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Станом на 2 квітня російська армія, яка вторглася в Україну 24 лютого, втратила вже близько 17 800 бійців, повідомили у Генштабі ЗСУ.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Щодня зростають і втрати супротивника у техніці. На сьогодні знищено 631 танк, 1776 бойових броньованих машин, 317 артилерійських систем і 100 ракетних систем залпового вогню, 54 засоби ППО, 143 літаки, 134 вертольоти, 7 кораблів і катерів, 76 цистерн з паливно-мастильними матеріалами, чотири пускові установки ОТРК/ТРК та 24 одиниці спецтехніки.

Фото: Генштаб ВСУ

За останніми даними, вартість знищеної ЗСУ техніки росіян уже перевалила за $10 млрд.

Однак не вся техніка супротивника йде на брухт. Українські воїни продовжують збирати трофеї після окупантів. У Генштабі показали останній "улов" із Шестовиці на Чернігівщині. ЗСУ поповнили запас бронетехніки, яку у прилеглих лісах поспіхом кинули російські військові, а місцеві жителі її знайшли. При цьому українців попереджають бути в таких випадках дуже обережними, оскільки техніка та підступи до неї можуть бути заміновані.

Як видно на знімках, трофеї потребують ремонту, проте після нього БТРи та танк ще послужать на полі бою ЗСУ.

Нагадаємо, Міністерство оборони РФ востаннє відзвітувало про втрати живої сили в Україні 25 березня. За інформацією міністерства, загинув 1351 російський військовий, ще 3825 – поранено. Минулого разу Міноборони РФ повідомляло про втрати в Україні 2 березня і заявило про 498 загиблих.

Раніше ми писали про те, що в ніч на 2 квітня окупанти обстріляли Полтаву та Кременчук. За попередніми даними, в обласному центрі обійшлося без потерпілих, а ось у Кременчуці є поранені та, можливо, навіть загиблі. Зараз у місті гасять пожежу, що виникла внаслідок ракетних ударів, які завдавали трьома літаками.