ЗСУ вперше успішно застосували Starstreak та збили вертоліт росіян, – The Times (відео)

Українські військові пройшли навчання, як використовувати ракети Starstreak, і, схоже, роблять успіхи у поводженні з цією зброєю.

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Британська ракета Starstreak збила перший російський гелікоптер в Україні, повідомляє The Times з посиланням на інсайдера в Міноборони України.

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За інформацією видання, за допомогою зброї з Великобританії ЗСУ нейтралізували гелікоптер Мі-28 у Луганській області. На кадрах, опублікованих у Мережі, видно, як ракета знищує ціль трьома кінетичними дротиками, розрізаючи вертоліт надвоє: вольфрамові списи відламують хвіст Мі-28. Джерело додало, що зенітну систему було розгорнуто в країні майже тиждень тому. Експерти з оборонної промисловості, вивчивши відео, також дійшли висновку, що гелікоптер збитий саме за допомогою Starstreak.

[ + – ] Вертоліт Мі-28, збитий, імовірно, ракетою Starstreak

Система Starstreak – це ракета з лазерним наведенням, яка рухається зі швидкістю, що більш ніж втричі перевищує швидкість звуку, і збиває літаки, які низько летять, й ударні вертольоти противника. Зброя створена компанією Thales, що виготовляє ракети малої дальності. З неї можна стріляти з плеча або з підставки, а дальність стрілянини становить понад шість кілометрів.

[ + – ] Принцип роботи ракет Starstreak

Ракета розділяється на три дротики у повітрі, які наводяться на ціль лазерним оператором на землі. Використання лазерів замість того, щоб притягуватися до інфрачервоної енергії, означає, що сигнальні ракети не можуть протидіяти Starstreak.

Великобританія не лише постачає Starstreak, а й навчає українські війська їх використанню, а також надсилає бронежилети, каски та армійські черевики.

Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес раніше заявляв, що перші українські військові пройшли підготовку щодо поводження зі Starstreak. Він підкреслив, що його країна "робить більше, ніж будь-хто інший", щоб допомогти країні, що роздирається війною.

"Одна з найбільших проблем полягає в тому, що чим більше ви удосконалюєтеся в системах озброєнь, тим більше навчання вам потрібно для їх використання, тому основна увага має бути зосереджена на тому, щоб допомогти українцям або відремонтувати, або знайти російську чи радянську техніку. Просте постачання британських танків насправді не спрацює", – сказав він у коментарі Daily Mail.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон неодноразово наполягав на тому, що держава надасть Україні подальшу оборонну підтримку, включаючи новий пакет зі ще 6000 ракет. Великобританія вже відправила Україні тисячі одиниць протитанкової зброї, хоча країни НАТО продовжують відкидати прохання Зеленського про танки та винищувачі.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ розповіли про нові втрати супротивника. Згідно з даними, українські військові збили вже 134 російські вертольоти.