Смотрят на мозоли, проверяют колени: ВС РФ ищут тероборонцев среди эвакуирующихся из Мариуполя

Мужчин заставляют раздеться, осматривают татуировки, руки и особенно колени, на которых после нахождения в окопах обычно остаются характерные следы.

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На выходе из Мариуполя россияне тщательно осматривают тысячи мирных жителей, пытаясь выявить среди них тех, бок о бок с бойцами ВСУ защищал осажденный город. Об этом сообщает Reuters.

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"Они заставляют мужчин раздеться, обращают внимание на татуировки и особенно на колени", — сказал 32-летний Дмитрий Картаев, который объяснял оккупантам, что он строитель и следы на коленях — издержки профессии. В ответ мужчина слышал упреки, что он, мол, копал и ползал в окопах.

Бывший житель разрушенного Мариуполя рассказал, что его семья эвакуировалась из города на автобусе в Бердянск, а затем пришлось идти пешком на подконтрольную Украине территорию.

[ + – ] Досмотр жителей Мариуполя на выезде из города. [ + – ] Досмотр жителей Мариуполя на выезде из города. [ + – ] Раненной женщине в Мариуполе помогают идти.

"Они проверяли мои предплечья, смотрели на ладони, интересовались, стрелял ли я, есть ли мозоли", — объяснил горожанин.

По данным местных властей, во время боев российские войска убили не меньше 5 тыс. гражданских лиц. Свидетелей утверждают, что проверки и фильтрация гражданского населения на выходе из города стали привычным явлением.

Владимир Андреев, 63-летний пенсионер и бывший сотрудник горно-металлургической компании "Метинвест" выезжал из города вместе с женой и товарищем. Он рассказал о том, что группу беженцев останавливали примерно 17 раз на разных КПП, которые установили россияне.

"Нас всякий раз останавливали, досматривали, раздевали. Проверяли наши плечи, руки, выясняли, принимал ли я участие в боях", — объяснил Андреев.

Ранее Фокус сообщал, что Красный Крест предпринимает очередные попытки вывести мирных жителей из Мариуполя. Однако предыдущие усилия по организации безопасного коридора были неудачными.