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Военный Фокус Российско-украинская война

Смотрят на мозоли, проверяют колени: ВС РФ ищут тероборонцев среди эвакуирующихся из Мариуполя

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Мариуполь, досмотры, фильтрационные КПП,
Жителя Мариуполя просят показать руки.

Мужчин заставляют раздеться, осматривают татуировки, руки и особенно колени, на которых после нахождения в окопах обычно остаются характерные следы.

На выходе из Мариуполя россияне тщательно осматривают тысячи мирных жителей, пытаясь выявить среди них тех, бок о бок с бойцами ВСУ защищал осажденный город. Об этом сообщает Reuters.

"Они заставляют мужчин раздеться, обращают внимание на татуировки и особенно на колени", — сказал 32-летний Дмитрий Картаев, который объяснял оккупантам, что он строитель и следы на коленях — издержки профессии. В ответ мужчина слышал упреки, что он, мол, копал и ползал в окопах.

Бывший житель разрушенного Мариуполя рассказал, что его семья эвакуировалась из города на автобусе в Бердянск, а затем пришлось идти пешком на подконтрольную Украине территорию.

Мариуполь, выезде из города,
Досмотр жителей Мариуполя на выезде из города.
Мариуполь, выезде из города,
Досмотр жителей Мариуполя на выезде из города.
Мариуполь, ранения,
Раненной женщине в Мариуполе помогают идти.
Мариуполь, выезде из города,
Мариуполь, выезде из города,
Мариуполь, ранения,

"Они проверяли мои предплечья, смотрели на ладони, интересовались, стрелял ли я, есть ли мозоли", — объяснил горожанин.

По данным местных властей, во время боев российские войска убили не меньше 5 тыс. гражданских лиц. Свидетелей утверждают, что проверки и фильтрация гражданского населения на выходе из города стали привычным явлением.

Владимир Андреев, 63-летний пенсионер и бывший сотрудник горно-металлургической компании "Метинвест" выезжал из города вместе с женой и товарищем. Он рассказал о том, что группу беженцев останавливали примерно 17 раз на разных КПП, которые установили россияне.

"Нас всякий раз останавливали, досматривали, раздевали. Проверяли наши плечи, руки, выясняли, принимал ли я участие в боях", — объяснил Андреев.

Ранее Фокус сообщал, что Красный Крест предпринимает очередные попытки вывести мирных жителей из Мариуполя. Однако предыдущие усилия по организации безопасного коридора были неудачными.