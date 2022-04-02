Красный Крест вновь пытается вывести мирных жителей из Мариуполя

В заявлении организации говорится, что вновь будут предприняты попытки обеспечить безопасный коридор для граждан. Но предыдущие усилия успехом не увенчались.

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В субботу, 2 апреля, сотрудники Красного Креста вновь пытаются эвакуировать мирное население из осажденного Мариуполя, пока российские войска, очевидно, проводили перегруппировку, готовя новое наступление на юго-востоке Украины. Об этом сообщает Reuters.

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В заявлении организации отмечается, что в субботу будут вновь предприняты попытки обеспечить безопасный коридор для выхода граждан из города.

[ + – ] Осажденный Мариуполь. [ + – ] Осажденный Мариуполь. [ + – ] Осажденный Мариуполь. [ + – ] Осажденный Мариуполь. [ + – ] Осажденный Мариуполь. Фото: AP [ + – ] Осажденный Мариуполь.

С начала активной фазы российско-украинской войны Мариуполь стал главной целью ВС РФ на юге Украины. В городе без воды и продуктов остаются десятки тысяч мирных жителей.

В пятницу, 1 апреля, Международный комитет Красного Креста направил своих сотрудников перед колонной из примерно 54 украинских автобусов и других частных автомобилей, однако вывезти людей не удалось. Предыдущие усилия Красного Креста по эвакуации жителей также не увенчались успехом.

Напомним, что, по словам командира полка "Азов" Дениса Прокопенко, ВС РФ привлекли для захвата осажденного Мариуполя 14 тысяч солдат. Несмотря на превосходящие силы противника, защитники города пытаются навязывать инициативу россиянам.

Ранее Фокус сообщал, что, по утверждениям советника главы ОП Алексея Арестовича, войска РФ продолжают наносить удары по инфраструктурным объектам города и уничтожать жилые кварталы.