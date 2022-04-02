Червоний Хрест знову намагається вивести мирних жителів із Маріуполя

У заяві організації йдеться, що знову будуть спроби створити безпечний коридор для громадян. Але попередні зусилля успіху не мали.

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У суботу, 2 квітня, співробітники Червоного Хреста знову намагаються евакуювати мирне населення з обложеного Маріуполя, допоки російські війська, очевидно, проводили перегрупування, готуючи новий наступ на південному сході України. Про це повідомляє Reuters.

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У заяві організації зазначається, що в суботу будуть здійснені спроби створити безпечний коридор для виходу громадян із міста.

[ + – ] Обложений Маріуполь [ + – ] Обложений Маріуполь [ + – ] Обложений Маріуполь [ + – ] Обложений Маріуполь [ + – ] Обложений Маріуполь Фото: AP [ + – ] Обложений Маріуполь

З початку активної фази російсько-української війни Маріуполь став головною метою ЗС РФ на півдні України. У місті без води та продуктів залишаються десятки тисяч мирних мешканців.

У п'ятницю, 1 квітня, Міжнародний комітет Червоного Хреста спрямував своїх співробітників перед колоною приблизно з 54 українських автобусів та інших приватних автомобілів, проте вивезти людей не вдалося. Попередні зусилля Червоного Хреста з евакуації жителів також не мали успіху.

Нагадаємо, що, за словами командира полку "Азов" Дениса Прокопенка, ЗС РФ залучили для захоплення обложеного Маріуполя 14 тисяч солдат. Незважаючи на переважальні сили противника, захисники міста намагаються нав'язувати ініціативу росіянам.

Раніше Фокус повідомляв, що, за твердженнями радника голови ОП Олексія Арестовича, війська РФ продовжують завдавати ударів по інфраструктурних об'єктах міста та знищувати житлові квартали.