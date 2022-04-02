Дивляться на мозолі, перевіряють коліна: ЗС РФ шукають тероборонців серед евакуйованих із Маріуполя

Чоловіків змушують роздягнутися, оглядають татуювання, руки й особливо коліна, на яких після перебування в окопах зазвичай залишаються характерні сліди.

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На виході з Маріуполя росіяни ретельно оглядають тисячі мирних жителів, намагаючись виявити серед них тих, хто пліч-о-пліч із бійцями ЗСУ захищав обложене місто. Про це повідомляє Reuters.

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"Вони змушують чоловіків роздягнутися, звертають увагу на татуювання та особливо на коліна", — сказав 32-річний Дмитро Картаєв, який пояснював окупантам, що він будівельник і сліди на колінах — наслідки професії. У відповідь чоловік чув закиди, що він, мовляв, копав і повзав в окопах.

Колишній мешканець зруйнованого Маріуполя розповів, що його родина евакуювалася з міста на автобусі до Бердянська, а потім довелося йти пішки на підконтрольну Україні територію.

[ + – ] Огляд мешканців Маріуполя на виїзді з міста [ + – ] Огляд мешканців Маріуполя на виїзді з міста [ + – ] Пораненій жінці у Маріуполі допомагають іти

"Вони перевіряли мої передпліччя, дивилися на долоні, цікавилися, чи я стріляв, чи є мозолі", — пояснив містянин.

За даними місцевої влади, під час боїв російські війська вбили не менше ніж 5 тис. цивільних осіб. Свідків стверджують, що перевірки та фільтрація цивільного населення на виході з міста стали звичним явищем.

Володимир Андрєєв, 63-річний пенсіонер і колишній співробітник гірничо-металургійної компанії "Метінвест" виїжджав із міста разом із дружиною і товаришем. Він розповів, що групу біженців зупиняли приблизно 17 разів на різних КПП, які встановили росіяни.

"Нас щоразу зупиняли, оглядали, роздягали. Перевіряли наші плечі, руки, з'ясовували, чи я брав участь у боях", — пояснив Андрєєв.

Раніше Фокус повідомляв, що Червоний Хрест здійснює чергові спроби вивести мирних жителів із Маріуполя. Проте попередні зусилля щодо організації безпечного коридору були невдалими.