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Военный Фокус Российско-украинская война

Это и наша война: в белорусский полк при ВСУ вступят еще около 1000 бойцов

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белорусы на войне в украине
Фото: belsat.eu | Бойцы полка "Пагоня" при ВСУ

По словам руководителя Белорусского информцентра Алины Рудиной, ныне в Польше находятся добровольцы, ожидающие одобрения от Украины.

Во Львове заработал белорусский информационный центр. Во время его презентации огласили, сколько бойцов воюет на стороне Украины в войне против России. Об этом сообщает АрміяInform.

По словам руководителя центра Алины Рудиной, цель запуска центра — обмен информацией между Украиной и Беларусью. Она также добавила, что ныне Беларусь является захваченной страной под руководством Лукашенко, но в стране идет активная партизанская война, в частности на железной дороге.

Рудина заявляет, что на стороне Украины воюет до 1000 белорусов.

"Сейчас судьба Беларуси разрешается и в Украине. Это тоже наша война. Поэтому наши граждане пошли воевать в ряды Вооруженных Сил Украины, другие военные формирования и добровольческие батальоны. На сегодняшний день таких до 1000 человек", — заявила руководитель информцентра.

Алина Рудина также добавила, что в Польше находится еще около 1000 добровольцев, которые подали документы для вступления в Интернациональный регион. Как только они пройдут проверку, они направятся в Украину.

Напомним, в Украине сформировали белорусский полк "Пагоня" в составе Интернационального легиона.