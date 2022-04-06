Це й наша війна: до білоруського полку при ЗСУ вступлять ще близько 1000 бійців

За словами керівниці Білоруського інформцентру Аліни Рудіної, нині в Польщі перебувають добровольці, які очікують на схвалення від України.

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У Львові запрацював білоруський інформаційний центр. Під час його презентації оголосили, скільки бійців воює на боці України у війні проти Росії. Про це повідомляє АрміяInform.

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За словами керівниці центру Аліни Рудіної, мета запуску центру — обмін інформацією між Україною та Білоруссю. Вона також додала, що нині Білорусь є захопленою країною під керівництвом Лукашенка, але в країні триває активна партизанська війна, зокрема, на залізниці.

Рудіна заявляє, що на боці України воює до 1000 білорусів.

"Зараз доля Білорусі вирішується і в Україні. Це теж наша війна. Тому наші громадяни пішли воювати до лав Збройних Сил України, інших військових формувань та добровольчих батальйонів. На сьогодні таких до 1000 осіб", — заявила керівниця інформцентру.

Аліна Рудіна також додала, що в Польщі перебуває ще близько 1000 добровольців, які подали документи для вступу до Інтернаціонального регіону. Як тільки вони пройдуть перевірку, бійці вирушать до України.

Нагадаємо, в Україні сформували білоруський полк "Пагоня" у складі Міжнародного легіону.