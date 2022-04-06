60 псковских десантников отказались ехать в Украину даже под угрозой тюрьмы, — СМИ

Большую часть этих военных просто увольняют, но некоторым угрожают уголовными преследованием.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Примерно 60 десантников из Пскова отказались участвовать в боевых действиях в Украине, даже несмотря на риск уголовного преследования. Об этом сообщает Telegram-канал "Псковская губерния".

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Эти десантники воевали в Украине с первых дней масштабного вторжения войск РФ, после чего их вывезли в Беларусь, а затем вернули в место постоянной дислокации в Псков. Сейчас уже десятки военнослужащих отказались участвовать в новой командировке. Причины отказа не называются. Большую часть из этих военных увольняют, некоторым угрожают уголовными делами.

Напомним, что, по оценкам СМИ, каждый пятый погибший в Украине оккупант был офицером. Официальные источники назвали имена 10 полковников, 20 подполковников, 31 майора и 155 младших офицеров, которые погибли в Украине. Командование ВСУ заявляет о 18 700 погибших российских военных.

Ранее Фокус сообщал, что украинские десантники разбили подразделение РЭБ и охрану спецназа ГУ Генштаба РФ. Подразделение РЭБ охранялось военными одной из бригад специального назначения.