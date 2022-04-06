60 псковських десантників відмовилися їхати в Україну навіть під загрозою в'язниці, — ЗМІ

Більшість цих військових просто звільняють, але деяким погрожують кримінальним переслідуванням.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Приблизно 60 десантників із Пскова відмовилися брати участь у бойових діях в Україні, навіть незважаючи на ризик кримінального переслідування. Про це повідомляє Telegram-канал "Псковська губернія".

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Ці десантники воювали в Україні з перших днів масштабного вторгнення військ РФ, після чого їх вивезли в Білорусь, а потім повернули в місце постійної дислокації у Пскові. Наразі вже десятки військовослужбовців відмовилися брати участь у новому відрядженні. Причини відмови не називаються. Більшість із цих військових звільняють, деяким погрожують кримінальними справами.

Нагадаємо, що за оцінками ЗМІ, кожен п'ятий загиблий в Україні окупант був офіцером. Офіційні джерела назвали імена 10 полковників, 20 підполковників, 31 майора та 155 молодших офіцерів, які загинули в Україні. Командування ЗСУ заявляє про 18 700 загиблих російських військових.

Раніше Фокус повідомляв, що українські десантники розбили підрозділ РЕБ та охорону спецназу ГУ Генштабу РФ. Підрозділ РЕБ охоронявся військовими однієї з бригад спеціального призначення.