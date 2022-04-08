ВС РФ осуществили ракетный удар по Одесской области, — военная администрация (видео)

Местные власти устанавливают все подробности обстрела и информацию о возможных пострадавших.

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В ночь с 7 на 8 апреля войска РФ нанесли ракетный удар по Одесской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер областной военно-гражданской администрации Сергей Братчук.

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По его словам, местные власти сейчас устанавливают все подробности ракетного удара, а официальная информация будет обнародована в ближайшее время.

Сергей Братчук также не уточнил, есть ли пострадавшие в результате атаки ВС РФ и какие последствия обстрела в Одесской области со стороны российских оккупантов.

Спикер ВГА также заверил, что все самолеты, которые будут пролетать над территорией Украины в сторону непризнанного Приднестровья, будут уничтожены.

"Наши ПВО будут их еб**шить. Я понимаю, что сейчас наступила стадия истощения. Нам сложно, но мы боремся. Одесса не сдалась и не будет сдаваться. Ракетами пугают? Пусть пугают, это война. Х*р им, а не Украина и Одесса. Врагам всегда говорю — добро пожаловать в ад", — добавил Братчук в утреннем видеообращении к жителям Одесской области.

[ + – ] ВС РФ осуществили ракетный удар по Одесской области

Напомним, за минувшие сутки подразделения ВСУ отразили 7 атак российских войск на Донбассе. По данным Генерального штаба, украинские военнослужащие также ликвидировали несколько танков, артиллерийских систем и бронетехнику врага.

Также сообщалось, что подразделения ВСУ отбросили ВС РФ на 5-10 километров от прифронтового Северодонецка.