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ВС РФ готовятся к наступлению на Донбассе, за сутки ВСУ отбили семь атак, — Генштаб

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Подразделения ВСУ отбили за сутки семь атак ВС РФ на Донбассе

По данным командования, украинским военнослужащим также удалось на востоке страны уничтожить четыре танка РФ, две артсистемы, десять единиц бронетехники и 11 военных автомобилей.

ВС РФ продолжают подготовку к масштабному наступлению на востоке Украины, а за минувшие сутки украинская армия отбила семь атак оккупантов на Донецком направлении. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

На Донецком направлении ВС РФ все силы сосредотачивают на захвате Мариуполя и ведении наступательных действий в районе Изюма. Оккупанты продолжают осуществлять авиаудары и артиллерийские обстрелы по гражданским объектам в Северодонецке, Новотошковском, Кременной, Попасной, Новозвановке, Сухой Балке, Новоселовке Второй, Степном, Троицком, Новобахмутовке, Марьинке и Сладком.

Только за минувшие сутки на Донецком направлении подразделения ВСУ отбили семь атак ВС РФ, в ходе которых были уничтожены четыре танка, две артсистемы, десять единиц бронированной техники и 11 военных автомобилей. На Южнобужском направлении оккупанты пытаются не допустить продвижения наших войск.

На Харьковском направлении инженерные подразделения ВС РФ занимаются восстановлением железнодорожного сообщения из Купянска в Харьков, Изюм и Сватово. Не прекращается блокада областного центра, в ходе которой оккупанты обстреливают город из тяжелой артиллерии и авиации. Во временно неподконтрольном Изюме ВС РФ выполняют функции местной "полиции", незаконно проверяя документы граждан, и осуществляя обыски людей и помещений.

По данным украинской разведки, на территории Беларуси оккупанты объявили набор "добровольцев", с помощью которых командование российской армии планирует доукомплектовать новые подразделения частной военной компании.

Напомним, что вся территория Сумской области, по состоянию на 8 апреля, полностью освобождена от ВС РФ. Местных жителей призвали быть осторожными из-за большого количества заминированных оккупантами объектов.

Также сообщалось, что ВС РФ обстреляли железную дорогу под Изюмом, из-за чего эвакуационные поезда оказались заблокированными.