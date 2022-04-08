ЗС РФ готується до наступу на Донбасі, за добу ЗСУ відбили сім атак, — Генштаб

За даними командування, українським військовослужбовцям також вдалося на сході країни знищити чотири танки РФ, дві артсистеми, десять одиниць бронетехніки та 11 військових автомобілів.

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ЗС РФ продовжують підготовку до масштабного наступу на сході України, а минулої доби українська армія відбила сім атак окупантів на Донецькому напрямку. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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На Донецькому напрямку ЗС РФ усі сили зосереджують на захопленні Маріуполя та веденні наступальних дій у районі Ізюма. Окупанти продовжують здійснювати авіаудари й артилерійські обстріли по цивільних об'єктах у Сєвєродонецьку, Новотошківському, Кремінній, Попасній, Новозванівці, Сухій Балці, Новоселівці Другій, Степовому, Троїцькому, Новобахмутівці, Мар'їнці та Солодкому.

Тільки за минулу добу на Донецькому напрямку підрозділи ЗСУ відбили сім атак ЗС РФ, у процесі яких було знищено чотири танки, дві артсистеми, десять одиниць броньованої техніки й 11 військових автомобілів. На Південнобузькому напрямку окупанти намагаються не допустити просування наших військ.

На Харківському напрямку інженерні підрозділи ЗС РФ займаються відновленням залізничного сполучення з Куп'янська до Харкова, Ізюма та Сватового. Не припиняється блокада обласного центру, в процесі якої окупанти обстрілюють місто з важкої артилерії та авіації. У тимчасово непідконтрольному Ізюмі ЗС РФ виконують функції місцевої "поліції", незаконно перевіряючи документи громадян, та здійснюючи обшуки громадян і приміщень.

За даними української розвідки, на території Білорусі окупанти оголосили набір "добровольців", за допомогою яких командування російської армії планує доукомплектувати нові підрозділи приватної військової компанії.

Нагадаємо, що вся територія Сумської області, станом на 8 квітня, повністю звільнена від ЗС РФ. Місцевих жителів закликали бути обережними через велику кількість замінованих окупантами об'єктів.

Також повідомлялося, що ЗС РФ обстріляли залізницю під Ізюмом, через що евакуаційні потяги виявилися заблокованими.