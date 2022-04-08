Заканчиваются "Искандеры": ВС РФ вернулись к ракетам "Точка-У"

По данным журналистов, еще 6 марта в Черниговской области были найдены обломки ракеты 9М79М комплекса "Точка". В РФ официально заявляют, что их не используют.

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ВС РФ прибегают к оперативно-тактическим ракетным комплексам "Точка-У", однако официальные лица Кремля, в частности, пресс-секретарь Дмитрий Песков, заявляют, что Россия отказалась от такого типа вооружения. Об этом сообщают расследовали из Conflict Intelligence Team.

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В начале масштабного российского вторжения в Украину ВС РФ по большей части применяли крылатые управляемые ракеты "Калибр" и баллистические ракеты ОТРК "Искандер. На кадрах, снятых 6 марта в Деснянке Черниговской области с подтвержденной геолокацией, видны обломки ракеты, которую ранее посчитали украинской. Однако маркировка и форма обломков свидетельствуют о том, что это — баллистическая ракета 9М79М комплекса "Точка", от использования которых в российской армии якобы отказались.

По сведениям белорусского журналистского проекта "МотолькоПомоги", на территории республики заметили российские комплексы "Точка-У". Сообщается, что порядка 30 пусковых установок привезены с аэродрома Мачулищи под Минском. В дальнейшем их уже видели под Бобруйском, откуда эти установки в дальнейшем могли переправить поближе к границе с Украиной. Где именно базируются платформы "Точка", доподлинно неизвестно, однако черниговское село Деснянку и линию границы с Беларусью разделяют примерно 40 км. Дальность стрельбы ракеты 9М79М — 70 км.

Поэтому в CIT допускают, что ракета, которую обнаружили в селе, могла быть российской.

В России заканчиваются ракеты?

Есть две версии, почему ВС РФ прибегают к более старым образцам вооружения:

экономят "Искандеры", которые по преимуществу применялись в начале вторжения;

или же усиливают огневую мощь своих наступательных сил на севере Украины, дополняя высокоточные ракеты ОТРК другой разновидностью ракетных комплексов.

Ранее Фокус сообщал, что в пятницу, 8 апреля, в 10:30 утра, ВС РФ нанесли удар двумя ракетами по вокзалу в Краматорске, где в это время собралось около четырех тысяч мирных жителей. Все эти люди ждали эвакуационных поездов. Сообщается, что ракеты были выпущены из ТРК "Точка-У", а российское военное командование знало о запланированной эвакуации гражданского населения.