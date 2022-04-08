Закінчуються "Іскандери": ЗС РФ повернулися до ракет "Точка-У"

За даними журналістів, ще 6 березня в Чернігівській області знайшли уламки ракети 9М79М комплексу "Точка". У Росії офіційно заявляють, що їх не використовують.

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ЗС РФ вдаються до оперативно-тактичних ракетних комплексів "Точка-У", проте офіційні особи Кремля, зокрема прессекретар Дмитро Пєсков, заявляють, що Росія відмовилася від такого типу озброєння. Про це повідомляють розслідувачі з Conflict Intelligence Team.

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На початку масштабного російського вторгнення в Україну ЗС РФ здебільшого застосовували крилаті керовані ракети "Калібр" та балістичні ракети ОТРК "Іскандер". На кадрах, знятих 6 березня в Деснянці Чернігівської області з підтвердженою геолокацією, видно уламки ракети, яку раніше вважали українською. Проте маркування та форма уламків свідчать про те, що це — балістична ракета 9М79М комплексу "Точка", від використання яких у російській армії нібито відмовилися.

За даними білоруського журналістського проєкту "МотолькоДопомоги", на території республіки помітили російські комплекси "Точка-У". Повідомляють, що близько 30 пускових установок привезено з аеродрому Мачулищі під Мінськом. Потім їх уже бачили під Бобруйськом, звідки ці установки могли переправити ближче до кордону з Україною. Де саме базуються платформи "Точка", достеменно невідомо, проте чернігівське село Деснянку та лінію кордону з Білоруссю розділяють приблизно 40 км. Дальність стрільби ракети 9М79М — 70 км.

Тому в CIT припускають, що ракета, яку знайшли в селі, могла бути російською.

У Росії закінчуються ракети?

Є дві версії, чому ЗС РФ вдаються до старіших зразків озброєння:

економлять "Іскандери", які переважно застосовували на початку вторгнення;

або посилюють вогневу міць своїх наступальних сил на півночі України, доповнюючи високоточні ракети ОТРК іншим різновидом ракетних комплексів.

Раніше Фокус повідомляв, що в п'ятницю, 8 квітня, о 10:30 ранку, ЗС РФ завдали удару двома ракетами по вокзалу в Краматорську, де в цей час зібралося близько чотирьох тисяч мирних жителів. Всі ці люди чекали на евакуаційні потяги. Повідомляють, що ракети випустили з ТРК "Точка-У", а російське військове командування знало про заплановану евакуацію цивільного населення.