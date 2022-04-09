Союзники готовы дать Украине современное оружие вместо советского, — Bloomberg

Военных нужно несколько месяцев обучать использованию натовских технологий за границей, что останавливает поставщиков.

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Некоторые страны готовы хотят помочь Украине перейти с советских технологий на современное вооружение образца НАТО ради победы над Россией. Такую информацию приводит агентство Bloomberg.

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Восточные страны-участники НАТО сами постепенно избавляется от оружия советской эпохи, в частности, Словакия пообещала передать Украине зенитно-ракетный комплекс С-300, изготовленный в России, а вместо этого получит из США систему противоракетной обороны Patriot.

Зарубежные партнеры воздерживаются от поставок новейшего оружия в Украину из-за того, что для его применения военных необходимо обучать и подготавливать. Однако из-за перспективы продолжительной войны с Россией некоторые государства уже готовы обучать украинские войска за границей.

Как утверждает источник, осведомленный о спорах между "большой семеркой" и НАТО, сторонники Украины хотят помочь стране постепенно перейти к натовским стандартам. Пока же они перебрасывают более старое оружие, которое украинцы могут прямо сейчас использовать для защиты от российской армии.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что союзники поддерживают поставку нового и более мощного оружия:

"Мы договорились на двусторонней основе помочь украинским силам перейти от техники советских времен к стандартной экипировке НАТО", — сказала она.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что союзники посылают как советское, так и более современное оружие. По его мнению, война в Украине может затянуться на несколько месяцев или даже лет.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встреча с руководителями НАТО в Брюсселе рассказал, что в первую неделю после вторжения РФ просил у одной из стран некое современное оружие, однако получил отказ именно из-за необходимости как минимум двухмесячного обучения военных.

"Если бы он с самого начала договорился со мной о том, чтобы обеспечить Украину этим оружием, наши люди как раз прошли бы эту подготовку, и мы бы получили его неделю или две", — рассказал чиновник журналистам по итогам встречи.

Чиновник также отметил: союзником потребовалось очень много времени, чтобы определиться тем, какую технику поставлять украинцам. Сейчас Украина нуждается в бронетехнике, танках и зенитно-ракетных комплексах для защиты от воздушных угроз. По словам источника, в беседе с представителями НАТО Дмитрий Кулеба призвал отправлять более новые системы вооружения, составлять планы обучения и технического обслуживания для ВСУ.

Подготовка украинской армии уже проводится, к примеру, спикер Пентагона Джон Кирби рассказал, что американские инструкторы уже обучили небольшую группу коллег из Украины после начала российского вторжения. Военные, которые находились на территории США, несколько дней учились управлять боевыми дронами Switchblade — сотню таких уже отправили в Украину.

Пока Украина все еще нуждается от поставок оружия уровня СССР, но даже с новым вооружением страна может не сразу победить Россию в войне. В то же время, помощь со стороны Запада может привлечь внимание России. Например, марте российские ракеты поразили военный центр под Львовом, где представители США и других стран обучали украинских военных.

Ранее Дмитрий Кулеба сравнил бои на Донбассе со Второй мировой войной. По его словам, в сражениях примут участие тысячи танков и самолетов. Он обратился к странам НАТО с просьбой о предоставлении дополнительной военной помощи в ближайшие дни.