Союзники готові дати Україні сучасну зброю замість радянської, — Bloomberg

Військових потрібно кілька місяців навчати використанню натівських технологій за кордоном, що зупиняє постачальників.

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Деякі країни готові допомогти Україні перейти з радянських технологій на сучасне озброєння зразка НАТО заради перемоги над Росією. Таку інформацію наводить агентство Bloomberg.

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Східні країни-учасниці НАТО самі поступово позбавляються зброї радянської епохи, зокрема, Словаччина пообіцяла передати Україні зенітно-ракетний комплекс С-300, виготовлений у Росії, а натомість отримає із США систему протиракетної оборони Patriot.

Закордонні партнери утримуються від постачання новітньої зброї в Україну через те, що для її застосування військових необхідно навчати та готувати. Проте через перспективу тривалої війни з Росією деякі держави вже готові навчати українські війська за кордоном.

Як стверджує джерело, обізнане про суперечки між "великою сімкою" та НАТО, прихильники України хочуть допомогти країні поступово перейти до натівських стандартів. Поки що вони перекидають старішу зброю, яку українці можуть прямо зараз використовувати для захисту від російської армії.

Глава МЗС Великобританії Ліз Трасс заявила, що союзники підтримують постачання нової та потужнішої зброї:

"Ми домовилися на двосторонній основі допомогти українським силам перейти від техніки радянських часів до стандартного екіпірування НАТО", — сказала вона.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг також заявив, що союзники посилають як радянську, так і сучасну зброю. На його думку, війна в Україні може затягтися на кілька місяців чи навіть років.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на зустріч із керівниками НАТО у Брюсселі розповів, що в перший тиждень після вторгнення РФ просив у однієї з країн якусь сучасну зброю, проте отримав відмову саме через необхідність як мінімум двомісячного навчання військових.

"Якби він із самого початку домовився зі мною про те, щоб забезпечити Україну цією зброєю, наші люди якраз пройшли б цю підготовку, і ми отримали б її тиждень або два", — розповів чиновник журналістам за підсумками зустрічі.

Чиновник також зазначив: союзникам знадобилося дуже багато часу, щоб визначитися тим, яку техніку постачати українцям. Наразі Україна потребує бронетехніки, танків та зенітно-ракетних комплексів для захисту від повітряних загроз. За словами джерела, у розмові з представниками НАТО Дмитро Кулеба закликав відправляти нові системи озброєння, складати плани навчання та технічного обслуговування для ЗСУ.

Підготовка української армії вже проводиться, наприклад, речник Пентагону Джон Кірбі розповів, що американські інструктори вже навчили невелику групу колег з України після початку російського вторгнення. Військові, які перебували на території США, кілька днів навчалися керувати бойовими дронами Switchblade — сотню таких уже відправили до України.

Поки що Україна все ще потребує постачання зброї рівня СРСР, але навіть з новим озброєнням країна може не відразу перемогти Росію у війні. У той же час, допомога із боку Заходу може привернути увагу Росії. Наприклад, у березні російські ракети вразили військовий центр під Львовом, де представники США та інших країн навчали українських військових.

Раніше Дмитро Кулеба порівняв бої на Донбасі з Другою світовою війною. За його словами, у битвах візьмуть участь тисячі танків та літаків. Він звернувся до країн НАТО з проханням надати додаткову військову допомогу найближчими днями.