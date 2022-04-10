"Нам не нужна другая армия, нужно только оружие", — братья Кличко рассказали об обороне Киева

Виталий Кличко не исключает, что армия РФ снова будет штурмовать столицу Украины. Владимир Кличко уточнил, что украинцы не смогут защитить страну голыми кулаками и отметил важность экономической изоляции России.

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Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал совместное с братом интервью американскому телеканалу ABC. Виталий Кличко не исключает, что российские войска вновь предпримут попытку захвата Киева. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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"То, что враг отступил, не значит, что он отказался от стремления захватить столицу. Поэтому нельзя исключать последующую попытку орков "взять Киев за два дня", — заявил столичный градоначальник, предупредив, что город должен готовиться к обороне.

"Мы ожидаем, что российские войска могут вернуться и атаковать Киев, как они и планировали вначале. Наша армия дала им бой, но отступление еще не означает конец войны. Они лишь меняют стратегию: сосредотачиваются на востоке и юге Украины, — пояснил и Владимир Кличко. — Они очень активны и, пока мы здесь разговариваем, на востоке идут бои".

На вопрос о том, что может принести мир Украине, Владимир Кличко ответил, что оружие — это первое, что необходимо.

"Во-первых, нам нужно оружие, мы не можем защищать нашу страну голыми кулаками. Во-вторых, экономическая изоляция России, — объяснил Владимир Кличко. — Любая торговля, которую вы ведете с Россией, буквально каждая торговая операция, каждый цент направляется на убийство украинцев".

По словам бывшего профессионального боксера, если не остановить россиян здесь, в Украине, они пойдут дальше.

"Если проиграем мы, проиграет и весь западный, свободный мир, — сказал Кличко. — Именно поэтому и нужны санкции. Нам не нужна никакая другая армия, мы сами защитим нашу страну, нам нужно только оружие. Продолжайте нас поддерживать".

Ранее Фокус сообщал, что глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, как могут развиваться события на Донбассе. В 3-4 утра начнется массированный артобстрел, затем в ход будут пущены танки.