"Нам не потрібна інша армія, потрібна тільки зброя", — брати Клички розповіли про оборону Києва

Віталій Кличко не заперечує, що армія РФ знову штурмуватиме столицю України. Володимир Кличко уточнив, що українці не зможуть захистити країну голими кулаками та наголосив на важливості економічної ізоляції Росії.

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Мер Києва Віталій Кличко опублікував спільне з братом інтерв'ю американському телеканалу ABC. Віталій Кличко не заперечує, що російські війська знову спробують захопити Київ. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

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"Те, що ворог відступив, не означає, що він відмовився від прагнення захопити столицю. Тому не можна заперечувати подальшу спробу орків "взяти Київ за два дні", — заявив столичний градоначальник, попередивши, що місто має готуватися до оборони.

"Ми очікуємо, що російські війська можуть повернутися та атакувати Київ, як вони й планували спочатку. Наша армія дала їм бій, але відступ ще не означає кінець війни. Вони лише змінюють стратегію: зосереджуються на сході та півдні України, — пояснив Володимир Кличко. — Вони дуже активні й, поки ми тут розмовляємо, на сході йдуть бої".

На запитання, що може принести мир Україні, Володимир Кличко відповів, що зброя — це перше, що необхідно.

"По-перше, нам потрібна зброя, ми не можемо захищати нашу країну голими кулаками. По-друге, економічна ізоляція Росії, — пояснив Володимир Кличко. Будь-яка торгівля, яку ви ведете з Росією, буквально кожна торгівельна операція, кожен цент спрямовується на вбивство українців".

За словами колишнього професійного боксера, якщо не зупинити росіян тут, в Україні, вони підуть далі.

"Якщо програємо ми, програє і весь західний, вільний світ, — сказав Кличко. — Саме тому й потрібні санкції. Нам не потрібна жодна інша армія, ми самі захистимо нашу країну, нам потрібна лише зброя. Продовжуйте нас підтримувати".

Раніше Фокус повідомляв, що голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, як можуть розвиватися події на Донбасі. О 3-4 ранку розпочнеться масований артобстріл, потім у хід будуть пущені танки.