"Маленькая победа": ВСУ уничтожили склад боеприпасов ВС РФ в Луганской области (видео)

По словам глава Луганской ОВА, пожар на складе российских боеприпасов продолжался 2,5 часа — сгорело все, что уже сегодня могло убивать жителей Украины.

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В оккупированном районе Луганской области украинской артиллерии удалось уничтожить склад боеприпасов. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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"Наши защитники уничтожили склад с боеприпасами орков возле оккупированного населенного пункта в Луганской области".

Гайдай назвал это маленькой победой, поскольку пожар длился два с половиной часа — сгорело все то, что уже сегодня могло убивать жителей Украины.

Вместе с тем чиновник отметил, что удар ВСУ по российскому складу боеприпасов в российской государственной прессе подается как обстрелы жилого сектора. Гайдай назвал это ложью.

Также, по его словам, бойцам ВСУ удалось отбить атаку под городом Золотое в Северодонецком районе.

Вместе с тем, он объяснил, что область подвергается беспрерывным обстрелам.

"В Луганской области не осталось уцелевших объектов критически важной, да и вообще какой-либо инфраструктуры. Знают ли об этом россияне? Да, у них есть информаторы, которые наводят огонь на магазины с людьми и продовольственные склады", — объяснил чиновник, также добавив, что любой обстрел жилого фонда он считает целенаправленным терактом. После неудавшейся попытки штурма района Золотого после отхода россияне начали вести огонь жилым кварталам.

Многоэтажки и частные дома пострадали в таких городах:

Лисичанск

Северодонецк

Золотое

Кременная

Ранее Фокус сообщал, что по данным генштаба ВСУ, Россия может устроить провокации в Приднестровье и обвинить в них Украину. ВС РФ могут планировать видимость агрессии украинских войск в отношении Молдовы.