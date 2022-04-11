"Маленька перемога": ЗСУ знищили склад боєприпасів ЗС РФ у Луганській області (відео)
За словами глави Луганської ОВА, пожежа на складі російських боєприпасів тривала 2,5 години — згоріло все, що вже сьогодні могло вбивати мешканців України.
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В окупованому районі Луганської області українській артилерії вдалося знищити склад боєприпасів. Про це повідомив голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай.
"Наші захисники знищили склад із боєприпасами орків біля окупованого населеного пункту в Луганській області".
Гайдай назвав це маленькою перемогою, оскільки пожежа тривала дві з половиною години — згоріло все те, що вже сьогодні могло вбивати українців.
Водночас чиновник зазначив, що удар ЗСУ по російському складу боєприпасів у російській державній пресі подається як обстріл житлового сектора. Гайдай назвав це брехнею.
Також, за його словами, бійцям ЗСУ вдалося відбити атаку під містом Золоте у Сєвєродонецькому районі.
Водночас він пояснив, що область зазнає безперервного обстрілу.
"У Луганській області не залишилося уцілілих об'єктів критично важливої, та й узагалі будь-якої інфраструктури. Чи знають про це росіяни? Так, у них є інформатори, які наводять вогонь на магазини з людьми та продовольчі склади", — пояснив чиновник, також додавши, що будь-який обстріл житлового фонду він вважає цілеспрямованим терактом Після невдалої спроби штурму Золотого району після відходу росіяни почали вести вогонь по житлових кварталах.
Багатоповерхівки та приватні будинки постраждали в таких містах:
- Лисичанськ
- Сєвєродонецьк
- Золоте
- Кремінна
Раніше Фокус повідомляв, що за даними генштабу ЗСУ, Росія може влаштувати провокації у Придністров'ї та звинуватити в них Україну. ЗС РФ може планувати видимість агресії українських військ щодо Молдови.