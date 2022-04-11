"Маленька перемога": ЗСУ знищили склад боєприпасів ЗС РФ у Луганській області (відео)

За словами глави Луганської ОВА, пожежа на складі російських боєприпасів тривала 2,5 години — згоріло все, що вже сьогодні могло вбивати мешканців України.

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В окупованому районі Луганської області українській артилерії вдалося знищити склад боєприпасів. Про це повідомив голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай.

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"Наші захисники знищили склад із боєприпасами орків біля окупованого населеного пункту в Луганській області".

Гайдай назвав це маленькою перемогою, оскільки пожежа тривала дві з половиною години — згоріло все те, що вже сьогодні могло вбивати українців.

Водночас чиновник зазначив, що удар ЗСУ по російському складу боєприпасів у російській державній пресі подається як обстріл житлового сектора. Гайдай назвав це брехнею.

Також, за його словами, бійцям ЗСУ вдалося відбити атаку під містом Золоте у Сєвєродонецькому районі.

Водночас він пояснив, що область зазнає безперервного обстрілу.

"У Луганській області не залишилося уцілілих об'єктів критично важливої, та й узагалі будь-якої інфраструктури. Чи знають про це росіяни? Так, у них є інформатори, які наводять вогонь на магазини з людьми та продовольчі склади", — пояснив чиновник, також додавши, що будь-який обстріл житлового фонду він вважає цілеспрямованим терактом Після невдалої спроби штурму Золотого району після відходу росіяни почали вести вогонь по житлових кварталах.

Багатоповерхівки та приватні будинки постраждали в таких містах:

Лисичанськ

Сєвєродонецьк

Золоте

Кремінна

Раніше Фокус повідомляв, що за даними генштабу ЗСУ, Росія може влаштувати провокації у Придністров'ї та звинуватити в них Україну. ЗС РФ може планувати видимість агресії українських військ щодо Молдови.