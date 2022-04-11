ВС РФ нанесли удар по катарскому предприятию в Николаевской области, — Виталий Ким

По словам главы Николаевской ОВА, это были ракеты. Но обошлось без жертв, пострадал только охранник, в которого попали осколки стекла. Также повреждены два ангара.

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В воскресенье, 11 апреля, российские войска нанесли ракетный удар по предприятию в Николаевской области, которым владеют собственники из Катара. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в своем Telegram-канале.

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"Вчера ночью бахнуло, все об этом писали, скрывать не буду, там ракеты. Русские оккупанты напали на предприятие из Катара на территории нашей области, — объяснил Ким. — Погибших нет, там два ангара пустые. Охранник пострадал от разбитого стекла".

Сообщается, что в ночь на 11 апреля российские войска нанесли три ракетных удара по Николаевской области и самому Николаеву. Сработали украинские ПВО — осколки ракеты упали в лесную часть. Пожар удалось локализовать.

Ранее Фокус сообщал, что российские войска могут ударить по Мариуполю фосфорными снарядами. По мере усиления боестолкновений растет вероятность применения ВС РФ запрещенного вооружения. В британском Минобороны считают, что то обстоятельство, что фосфорные боеприпасы прежде задействовались россиянами в Донецкой области, повышает вероятность того, что их будут применять и в Мариуполе.