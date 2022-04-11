ЗС РФ завдали удару по катарському підприємству в Миколаївській області, — Віталій Кім

За словами голови Миколаївської ОВА, це були ракети. Але обійшлося без жертв, постраждав лише охоронець, в якого потрапили уламки скла. Також пошкоджено два ангари.

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У неділю, 11 квітня, російські війська завдали ракетного удару по підприємству на Миколаївщині, яким володіють власники з Катару. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у своєму Telegram-каналі.

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"Учора вночі бахнуло, всі про це писали, приховувати не буду, там ракети. Російські окупанти напали на підприємство з Катара на території нашої області, — пояснив Кім. — Загиблих немає, там два ангари порожні. Охоронець постраждав від розбитого скла".

Повідомляється, що в ніч на 11 квітня російські війська завдали трьох ракетних ударів по Миколаївській області та самому Миколаєву. Спрацювали українські ППО — уламки ракети впали в лісову частину. Пожежу вдалося локалізувати.

Раніше Фокус повідомляв, що російські війська можуть ударити по Маріуполю фосфорними снарядами. У міру посилення бойових зіткнень зростає ймовірність застосування ЗС РФ забороненого озброєння. У британському Міноборони вважають, що та обставина, що фосфорні боєприпаси насамперед задіялися росіянами на Донеччині, підвищує ймовірність того, що їх застосовуватимуть і в Маріуполі.