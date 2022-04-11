Словакия и Украина назвали ложью заявление РФ об уничтожении систем С-300

Глава ОП Андрей Ермак назвал уничтожение словацких ЗРК С-300 новым фейком российской пропаганды. Словацкий премьер Эдуард Хегер также считает, что это ложь.

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Официальные лица Словакии и Украины опровергают заявления руководителей Кремля об уничтожении систем ПВО С-300, которые были поставлены Братиславой в Украину. Об этом сообщил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер в Twitter.

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"Словакия категорически отрицает заявления российской пропаганды о том, что оборонная система С-300 в Украине была уничтожена. Это ложь. Официально подтверждено Украиной", — сообщил словацкий премьер Эдуард Хегер вечером в воскресенье, 10 апреля.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак также опроверг подобные заявления российской стороны, назвав сообщения об уничтожении словацких ЗРК С-300 одним из новейших фейков российской пропагандистской машины.

"Россия начинает "феечную операцию" по оружию, которую нам передают союзники. Они понимают, что проигрывают войну, видят свою отсталость и стремятся "сбить" поставки вооружений любыми методами", — объяснил Ермак.

По сообщениям минобороны РФ, 10 апреля российские крылатые ракеты "Калибр" уничтожили на южной окраине Днепра скрытую в ангаре технику дивизиона С-300. Сообщается о поражении 4 пусковых установок С-300 и до 25 военнослужащих ВСУ.

Ранее Фокус сообщал, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предупредил, что ВС РФ планирует сорвать поставки вооружения Украине, прибегая к информационной кампании.