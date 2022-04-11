Кулеба предупредил, что Россия может попытаться сорвать поставки оружия в Украину

Россия подготовила масштабную информационную кампанию, чтобы сорвать поставки оружия в Украину.

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Россия планирует сорвать поставки оружия Украине с помощью информационной кампании. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба у себя в Твиттере.

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"Россия знает, что поставки оружия необходимы Украине, и мобилизует все усилия, чтобы подорвать их", — написал министр. По его словам, Москва подготовила масштабную информационную кампанию, направленную на иностранные СМИ и политиков.

"Их фабрика троллей может спамить электронные письма и заливать комментарии с дезинформацией об Украине. Не поддавайтесь на это", — предупредил Кулеба.

Дмитрий Кулеба ранее сравнивал бои на Донбассе со Второй мировой войной и обращался к странам НАТО с просьбой предоставить Украине дополнительную военную помощь. Фокус писал, что за полтора месяца войны западные страны активно оснащают ВСУ беспилотниками, танками, противотанковыми и зенитно-ракетными комплексами. Однако в Минобороны Украины настаивают на том, что армии нужно новое натовское оружие.

Недавно США сообщили, что готовы выступать посредником для передачи Украине танков Т-72, которые находятся на вооружении или на хранении в Болгарии, Чехии, Венгрии, Польши и Словакии. Больше всего танков есть у Польши. На прошлой недели Украина получила от Чехии несколько Т-72 и БМП-1.