Кулеба попередив, що Росія може спробувати зірвати постачання зброї в Україну

Росія підготувала масштабну інформаційну кампанію, щоб зірвати постачання зброї в Україну.

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Росія планує зірвати постачання зброї Україні за допомогою інформаційної кампанії. Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба в себе у Твіттері.

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"Росія знає, що постачання зброї необхідні Україні, і мобілізує всі зусилля, щоб підірвати їх", — написав міністр. За його словами, Москва підготувала масштабну інформаційну кампанію, спрямовану на іноземні ЗМІ та політиків.

"Їхня фабрика тролів може спамити електронні листи та заливати коментарі з дезінформацією про Україну. Не піддавайтеся на це", — попередив Кулеба.

Дмитро Кулеба раніше порівнював бої на Донбасі з Другою світовою війною та звертався до країн НАТО з проханням надати Україні додаткову військову допомогу. Фокус писав, що за півтора місяця війни західні країни активно оснащують ЗСУ безпілотниками, танками, протитанковими та зенітно-ракетними комплексами. Однак у Міноборони України наполягають на тому, що армії потрібна нова натівська зброя.

Нещодавно США повідомили, що готові виступати посередником для передачі Україні танків Т-72, які перебувають на озброєнні або зберіганні в Болгарії, Чехії, Угорщині, Польщі та Словаччині. Найбільше танків має Польща. Минулого тижня Україна отримала від Чехії кілька Т-72 і БМП-1.