Хто і скільки може передати танків Т-72 для української армії (фото)

США виступили за швидку передачу Україні Т-72, які можуть використовуватись в обороні на Донбасі або для контратак ЗСУ на південному сході.

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Сполучені Штати виступатимуть посередником для передачі Україні танків Т-72, які перебувають на озброєнні в деяких країнах НАТО через нову фазу війни з РФ. Портал The Drive проаналізував, хто і скільки може передати танків для української армії.

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The New York TImes першими написали про потенційну передачу танків для потреб України. Незважаючи на те, що основним танком у ЗСУ є Т-64 та Т-80, Т-72 теж використовується, але менше. На складах країн НАТО Т-72 більше за винищувачів МіГ-29, які також планували передати Україні.

Польща – головний потенційний донор танків

Танки Т-72 різних модифікацій перебувають на озброєнні або зберіганні в Болгарії, Чехії, Угорщині, Польщі та Словаччині. Найбільшу кількість має Польща.

Польська армія має майже 400 танків Т-72М1, що поступово модернізують до рівня PT-91 Twardy. Завдяки модифікації танки отримують покращену цифрову систему управління вогнем, а також динамічний захист ERA разом із покращеною силовою установкою.

[ + – ] Польські Т-72

[ + – ] Демонстрація танка PT-91 Twardy

Крім того, на користь Польщі говорить і те, що паралельно до модернізації Т-72 вони замовили в США 250 танків M1A2 Sepv3 Abrams. Також в армії експлуатують німецькі Leopard 2A4 і Leopard 2A5.

Важливо

Сталевий кулак України: танки Т-64 та Т-72

Болгарія, Чехія та Словаччина використовують танки Т-72М із деякими місцевими модифікаціями. Однак жодна з цих країн не має понад 100 танків, які перебувають на озброєнні. Тільки Болгарія на складах має 250 одиниць. А Чехія передасть Україні 56 БМП-1 з дозволу Німеччини.

Болгарії, Чехії та Словаччини нема чим замінити Т-72

На відміну від Польщі, Болгарія, Чехія та Словаччина ще не закупила танки для заміни Т-72. Тому передача від них танків малоймовірна. Угорщина має тепліші стосунки з Москвою, через що від них на передачу бронетехніки не варто очікувати.

[ + – ] Угорські Т-72

Чому Т-72 – актуальний вибір для ЗСУ?

Т-72 — це простий в експлуатації і доступний танк, який, до того ж, простий в обслуговуванні. Плюс українські військові захопили багато російських Т-72 у свої руки, тож техніка добре відома для армії. На додаток до нього є достатня кількість запчастин.

У виданні наголошують, що незалежно від того, звідки прийдуть танки, свіжа бронетехніка може стати основою для можливого контрнаступу на півдні та сході або для стримування масштабної атаки на Донбасі, яка найближчими днями може розпочатися.

Нагадаємо, до ЗСУ надійшло кілька танків ЗС РФ, які загрузли в бруді та були кинуті росіянами.