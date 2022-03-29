Уже на службі ЗСУ: танки РФ, що загрузли в бруді, відкопали і передали військовим (фото)

Як зауважили в Генштабі, місцеві жителі хотіли спалити кинуту техніку, проте бійці запропонували почекати, доки не підсохне бруд.

Покинуті танки Збройних сил РФ вдалося відкопати та передати на службу української армії. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Танки загрузли в багнюці практично по саму башту. Тож російські військові покинули бронетехніку.

Як зазначають у Генштабі, місцеві жителі хотіли спалити танки, але українські військові не дали цього зробити.

"Підсохнуть — будуть наші. А полізуть забирати — спалимо разом з танками", — сказали військові.

Після того як бруд підсох, їх відкопали і поставили для потреб ЗСУ. Битимуть попередніх власників.

Як зазначив волонтер Роман Донік, подібна ситуація була з військами РФ незадовго до вторгнення.

"Похмурий російський геній військового керівництва жодних висновків, звісно, не зробив. І вони цей фінт провернули вже тут", — пише Донік.

Нагадаємо, 11 лютого танки РФ загрузли у бруді під Ростовом.

За даними Fobes, ЗСУ захоплює техніку РФ. Танків уже більше, ніж було до війни.