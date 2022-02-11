"Кажуть, танки не буксують": у мережі з'явилося відео техніки, яка загрузла в багні, РФ під Ростовом

На відеозаписі видно, що застряг не один, а одразу кілька танків. Їх намагається відрити екскаватор.

Один із користувачів TikTok опублікував відео з російськими танками, які застрягли в багні. Відео знято десь під Ростовом у Росії.

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"Кажуть, танки не буксують і не застрягають, бл*дь. Трохи не доїхали... Оце так..." — коментує події на відео автор.

При цьому видно роботу екскаватора, який намагається вивільнити танки з багна. Відео було опубліковане 10 лютого. За повідомленнями інших блогерів, його було знято в районі Ростова.

Як зазначили в InformNapalm, західні аналітики стверджували, що як тільки замерзне земля, то російські танки підуть у наступ на Україну. "Поки що погода нам сприяє", — резюмували волонтери.

При цьому прогноз погоди в Ростові-на-Дону на цілий місяць показує температуру вище нуля. Так само і в Україні.

[ + – ] Прогноз погоди в Ростові-на-Дону до 20 березня

Нагадаємо, у РФ заявили, що Україна готується відвойовувати захоплені райони ОРДЛО та формує для цього "бойовиків-джихадистів". Раніше на супутникових знімках показали російських військових на кордоні з Україною, у Білорусі та в окупованому Криму.