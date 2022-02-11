В РФ заявили, що Україна готується воювати за Донбас і формує "бойовиків-джихадистів"

Росія, за словами голови зовнішньої розвідки Сергія Наришкіна, не планує вторгатися в Україну, а Київ активно розміщує боєздатні підрозділи ЗСУ на Донбасі для провокацій.

Україна активно готується до силового звільнення окупованого Донбасу, і в розпорядженні Києва є "загони бойовиків-джихадистів". Про це в інтерв'ю виданню "Московський комсомолець" заявив голова Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

За його словами, Росія має інформацію про те, що Україна планує військовим шляхом звільняти окупований Донбас, для чого Київ сконцентрував майже всі підрозділи ЗСУ біля лінії зіткнення.

Сергій Наришкін стверджує, що Москва виступає проти війни, проте українська влада "йде на поводі в націоналістів і західних наставників". Глава СЗР також відкинув звинувачення у тому, що Росія незабаром може розпочати повномасштабне вторгнення в Україну.

"Жодних планів "вторгнення" не було і немає. І все, що навколо цього відбувається, — добре зрежисована провокація", — продовжив Наришкін і зазначив, що Москва знає "авторів" можливих провокаційних дій з боку Києва.

Російська розвідка, за словами військового топчиновника, має інформацію про те, що Київ активно готується до ведення бойових дій на Донбасі, концентруючи майже всі боєздатні підрозділи ЗСУ біля лінії зіткнення. У спілкуванні із журналістами Сергій Наришкін заявив, що в Україні можуть формувати "загони бойовиків-джихадистів", які будуть задіяні у військовій операції на Сході.

"Триває масоване перекидання сотень тонн військової техніки та боєприпасів із баз США в Європі, з Великобританії, Канади. Нарощується контингент радників та інструкторів із натовських сил спецпризначення… Готуються провокації СБУ та ЗСУ на лінії розмежування на Донбасі та їхнє "документування" у стилі фальшивок білих касок "у Сирії", — наголосив глава СЗР в інтерв'ю.

Сергій Наришкін підтвердив інформацію про те, що Кабінет міністрів через ультиматум щодо проведення зустрічі радників глав "Нормандського формату" відкликав із Верховної Ради законопроєкт про перехідне правосуддя на окупованих територіях, за яким Росія на офіційному рівні визнається країною-агресором.

Нагадаємо, 11 лютого держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що Росія може розпочати вторгнення в Україну. Через можливий початок бойових дій Вашингтон закликає своїх громадян негайно покинути територію нашої країни.

Також 11 лютого військова розвідка України попереджала, що РФ перевіряла боєздатність окупаційних формувань на Донбасі.