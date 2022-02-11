В РФ заявили, что Украина готовится воевать за Донбасс и формирует "боевиков-джихадистов"

Россия, по словам главы внешней разведки Сергея Нарышкина, не планирует вторгаться в Украину, а Киев активно размещает боеспособные подразделения ВСУ на Донбассе для провокаций.

Украина активно готовится к силовому освобождению оккупированного Донбасса, и в распоряжении Киева имеются "отряды боевиков-джихадистов". Об этом в интервью изданию "Московский комсомолец" заявил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По его словам, Россия владеет информацией о том, что Украина планирует военным путем освобождать оккупированный Донбасс, для чего Киев сконцентрировал почти все подразделения ВСУ возле линии соприкосновения.

Сергей Нарышкин утверждает, что Москва выступает против войны, однако украинские власти "идут на поводу у националистов и западных наставников". Глава СВР также отбросил обвинения в том, что Россия в скором времени может начать полномасштабное вторжение в Украину.

"Никаких планов "вторжения" не было и нет. И все, что вокруг этого происходит, — хорошо срежиссированная провокация", — продолжил Нарышкин и отметил, что Москва знает "авторов" возможных провокационных действий со стороны Киева.

Российская разведка, по словам военного топ-чиновника, владеет информацией о том, что Киев активно готовится к ведению боевых действий на Донбассе, концентрируя почти все боеспособные подразделения ВСУ возле линии соприкосновения. В общении с журналистами Сергей Нарышкин заявил, что в Украине могут формировать "отряды боевиков-джихадистов", которые будут задействованы в военной операции на Востоке.

"Идет массированная переброска сотен тонн военной техники и боеприпасов с баз США в Европе, из Великобритании, Канады. Наращивается контингент советников и инструкторов из натовских сил спецназначения… Готовятся провокации СБУ и ВСУ на линии разграничения на Донбассе и их "документирование" в стиле фальшивок "белых касок" в Сирии", — подчеркнул глава СВР в интервью.

Сергей Нарышкин подтвердил информацию о том, что Кабинет министров из-за ультиматума относительно проведения встречи советников глав "Нормандского формата" отозвал из Верховной Рады законопроект о переходном правосудии на оккупированных территориях, по которому Россия на официальном уровне признается страной-агрессором.

Напомним, 11 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Россия может начать вторжение в Украину. Из-за возможного начала боевых действий Вашингтон призывает своих граждан немедленно покинуть территорию нашей страны.

Также 11 февраля военная разведка Украины предупреждала, что РФ проверяла боеспособность оккупационных формирований на Донбассе.