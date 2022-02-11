"Говорят, танки не буксуют": в сети появилось видео погрязшей в грязи техники РФ под Ростовом

На видеозаписи видно, что застрял не один, а сразу несколько танков. Их пытается отрыть экскаватор.

Один из пользователей TikTok опубликовал видео с российскими танками, которые загрязли в грязи. Видео заснято где-то под Ростовом в России.

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"Говорят, танки не буксуют и не застряют, бл*дь. Чуть-чуть не доехали… Вот это да..", — комментирует события на видео автор.

При этом видна работа экскаватора, который пытается высвободить танки из грязи. Видео было опубликовано 10 февраля. По сообщениям других блогеров, оно было заснято в районе Ростова.

Как подчеркнули в InformNapalm, западные аналитики утверждали, что как только замерзнет земля, то российские танки пойдут в наступление на Украину. "Пока что погода нам способствует", — резюмировали волонтеры.

При этом прогноз погоды в Ростове-на-Дону на целый месяц показывает температуру выше нуля. Также и в Украине.

[ + – ] Прогноз погоды в Ростове-на-Дону до 20 марта

Напомним, в РФ заявили, что Украина готовится отвоевывать захваченные районы ОРДЛО и формирует для этого "боевиков-джихадистов". Ранее на спутниковых снимках показали российских военных на границе с Украиной, в Беларуси и оккупированном Крыму.