Уже на службе ВСУ: увязшие в грязи танки РФ откопали и передали военным (фото)

Как подметили в Генштабе, местные жители хотели сжечь брошенную технику, однако бойцы предложили подождать, пока не подсохнет грязь.

Брошенные танки Вооруженных сил РФ удалось откопать и передать на службу украинской армии. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Танки увязли в грязи практически по самую башню. Поэтому российские военные бросили бронетехнику.

Как указывают в Генштабе, местные жители хотели сжечь танки, но украинские военные не дали этого сделать.

"Подсохнут — будут наши. А полезут забирать — сожжем вместе с танками", — сказали военные.

После того как грязь подсохла, их откопали и поставили в строй ВСУ. Будут бить предыдущих собственников.

Как подметил волонтер Роман Доник, подобная ситуация была с войсками РФ незадолго до вторжения.

"Сумрачный российский гений военного руководства никаких выводов конечно не сделал. И они этот финт провернули уже тут", — пишет Доник.

Напомним, 11 февраля танки РФ погрязли в грязи под Ростовом.

По данным Fobes, ВСУ захватывает технику РФ. Танков уже больше, чем было до войны.