Сталевий кулак України: танки Т-64 та Т-72

Якщо Кремль зважиться на повномасштабне вторгнення в Україну, немає сумнівів, що обидві сторони будуть використовувати танки. Що зможуть виставити Київ і Москва?

Фокус переклав текст Норберта Нойманна, де розповів про танки України та новітній танк РФ.

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Бойові танки, легкі танки, протитанкові САУ: чи знайдеться їм застосування в протистоянні України та Росії

Із кінця минулого року Україна отримує військову допомогу від США й інших союзників і зНАТО, включаючи зброю, якої, як сподіваються в НАТО, буде достатньо для стримування потенційного російського вторгнення. Один із аргументів полягає в тому, що військова підтримка України суттєво ускладнить перемогу Росії.

Збільшення військової могутності Києва може призвести до збільшення витрат для Кремля в грошовому вираженні та кількості бойових втрат. Багато хто сподівається, що це створить внутрішньополітичні проблеми для президента Путіна, і він вирішить відмовитися від вторгнення.

Інші експерти вважають, що всі зусилля марні, а подальше озброєння України лише підштовхує Росію до вторгнення. У будь-якому разі, якщо або коли справа дійде до реального вторгнення, зростання українського потенціалу все одно буде недостатньо, щоб протистояти Москві.

Але наскільки російські збройні сили потужніші? Хоча російські ВПС будуть завдавати авіаударів по певних українських об'єктах, основна частина бойових дій відбуватиметься на землі.

Бронеміць ЗСУ. Основні бойові танки України: Т-64 і Т-72

За даними інвентаризації української військової техніки, проведеної GlobalData 2021, зараз країна володіє приблизно 12 300 броньованими машинами, із яких близько 2550 — танки. У світовому масштабі ці показники займають 6 і 13 місця відповідно. Сюди входять основні бойові танки, легкі танки й протитанкові САУ.

Основний бойовий танк Т-64

Найвідомішим українським танком є основний бойовий танк (ОБТ) Т-64, яких у країні налічується 720 одиниць. Т-64, розроблений і вироблений на Харківському паровозобудівному заводі, надійшов на озброєння під час холодної війни в 1966 році.

Ця машина була величезним кроком уперед у порівнянні із солідними на той час моделями Т-55 і Т-62. Т-64 оснащений реактивною бронею "Контакт-1", яка закриває вразливі місця танка. Модернізація в порівнянні з попередніми моделями включає досконаліший дизельний двигун і автомат заряджання.

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125-мм гладкоствольна зброя зараз є стандартом, але Т-64 був першим радянським танком, який його отримав. Також він може стріляти протитанковою керованою ракетою AT-8 Songster. AT-8 несе протитанкову боєголовку, яка здатна пробити не менше 600 мм сталевої броні та вражати бронетехніку на відстані до 4 км.

Модель Т-64БВ оснащена 7,62-мм спареним кулеметом, 12,7-мм танковим кулеметом Нікітіна-Соколова-Волкова та двома установками по чотири димові гранатомети. Цільове призначення Т-64 полягало в тому, щоб перемогти найкращі на той момент бронемашини НАТО.

Т-64 створювали українській армії проблеми з обслуговуванням, і військові модернізували модель Т-64БМ. Так на світ з'явився Т-64БМ "Булат". Сьогодні Т-64 технологічно перевершують більшість своїх російських аналогів.

[ + – ] Танк Т-64БМ "Булат"

Основний бойовий танк Т-72

Т-72 — ще один основний бойовий танк радянської розробки. Київ має на озброєнні 3600 танків Т-72, включаючи варіанти Т-72УА1, Т-72Б1, Т-72АВ і Т-72А.

Т-72 значно менш складні та простіші в обслуговуванні, ніж Т-64.

Озброєння Т-72 відповідає озброєнню Т-64 та може нести 45 снарядів калібру 125 мм, із яких 22 снаряди розміщуються на автоматичному карусельному механізмі. Зброя стріляє окремими бронебійними опереними підкаліберними, фугасними протитанковими й осколковими снарядами.

Точність стрільби забезпечується лазерним далекомірним прицілом, балістичним комп'ютером і тепловою муфтою ствола. Комплекс керованого озброєння танка – 9К120 "Свір" (кодова назва НАТО AT-11 Sniper), розроблений тульським КБ приладобудування.

Захист Т-72 включає броньове покриття з комбінованими броньовими ґратами по лобовій дузі.

[ + – ] Танк Т-72АМТ

Що проти цього поставить Росія? Найбільший танковий парк у світі

Росія має у своєму розпорядженні найбільший у світі танковий парк, що налічує понад 12 400 одиниць. Загальна кількість бронетехніки в країні досягає понад 30 100 одиниць, що дає Росії третє місце, поступаючись американському та китайському паркам на 15 000 та 5000 машин відповідно.

Кількість одних лише Т-64 і Т-72 майже перевищує загальний потенціал української бронетехніки.

Т-14 "Армата". ОБТ нового покоління

Але найцікавішим російським танком є Т-14 Армата, розроблений Уралвагонзаводом. Цей танк був представлений у 2015 році, і країна планувала випустити 2300 таких машин. Однак серійне виробництво моделі було відкладено через високу вартість, і зараз відомо лише про 20 екземплярів.

Польові випробування танка пройшли в Сирії. Бойова машина оснащена цифровим обладнанням, безекіпажною вежею й ізольованою броньованою капсулою для екіпажу. В її основі лежить модульна бойова платформа, яка також може бути базою для інших варіантів бронетехніки, таких як важкі бойові машини піхоти та бронетранспортери.

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Корпус Т-14 розділений на три відсіки: кабіна екіпажу в носовій частині, дистанційно керована вежа з 125-мм гладкоствольною зброєю 2А82-1М у центрі та силова установка в кормовій частині танка. Основне знаряддя також може стріляти ракетами з лазерним наведенням, а в майбутньому на деяких Т-14 його замінить 152-мм 2А83.

На танк також може бути встановлено додаткове озброєння, включаючи 12,7 мм кулемет "Корд" і 7,62 мм кулемет ПКТМ.

Корпус оснащений модульною системою бронювання зі сталі, кераміки та композитних матеріалів. Низький силует танка дозволяє уникнути впливу вогню супротивника на деталі, що значно підвищує безпеку та виживання екіпажу.

Виживання додатково підвищується завдяки ядерному, біологічному та хімічному захисту, автоматичним системам пожежогасіння та димовим гранатометам.

Навряд чи двадцять Т-14 стануть головною причиною головного болю Києва, а з урахуванням нещодавнього постачання купи різних протитанкових ракет Україна зможе серйозно протистояти російському наступу. Проте, враховуючи, що Москві досить розгорнути лише п'яту частину свого танкового парку, щоб протистояти західному сусіду, Т-14 можуть значно посилити батальйон.

[ + – ] Танк Т-14 "Армата" на військовому параді

Про автора

Норберт Нойманн — головний експерт із оборони Global Defence Technology та дружніх сайтів. Здобув журналістську освіту, якийсь час працював у команді новин Times Radio.